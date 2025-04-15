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    ЦОН без очередей: 10 ключевых госуслуг переведут в онлайн

    МЦРИАП хочет снизить нагрузку на ЦОНы на 50% к концу года.

    15 апреля 2025 09:04, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    10 ключевых госуслуг к концу 2025 года планируется перевести в безальтернативный онлайн-формат. Совместно с госорганами МЦРИАП разработало дорожные карты по их автоматизации. На первом этапе: замена удостоверений личности, выдача ЭЦП, разрешения трудовым иммигрантам. Далее последуют регистрационные услуги: транспорт, недвижимость, документация на землю, передает Учёт.kz.

    «Наша цель — снизить нагрузку на ЦОНы на 50% уже к концу года. В этой связи прошу поручить заинтересованным государственным органам своевременно и качественно реализовать принятые дорожные карты», — высказался глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.

    Таким образом, в безальтернативный онлайн-формат во II квартале 2025 года перейдут следующие услуги:

    — выдача ЭЦП;
    — регистрация по месту жительства граждан;
    — разрешения трудовым мигрантам;
    — выдача паспортов и удостоверений личности.

    В III квартале 2025 года:

    — регистрация транспорта;
    — выдача водительского удостоверения;
    — формирование ИИН для иностранца.

    В IV квартале 2025 года:

    — регистрация прав на недвижимое имущество;
    — выдача техпаспорта на недвижимость и внесение данных в Единый государственный кадастр недвижимости;
    — идентификационный документ на землю.

    «Ранее требовались личное обращение граждан в ЦОН, отдельная фотосъемка и долгое ожидание в очереди. До конца месяца все полностью переводится в онлайн. Мы успешно протестировали процессы и завершаем обучение AI-модели, которая вместо специалиста оценивает соответствие фото установленным требованиям. Процесс максимально простой: пройти идентификацию, загрузить фото и подпись, оплатить онлайн и дождаться SMS о готовности документа. Без визитов, без очередей, все из дома. Этот сервис избавит порядка 1 млн граждан от необходимости приходить в ЦОНы», — сказал министр.

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