ЦОН без очередей: 10 ключевых госуслуг переведут в онлайн

МЦРИАП хочет снизить нагрузку на ЦОНы на 50% к концу года.

10 ключевых госуслуг к концу 2025 года планируется перевести в безальтернативный онлайн-формат. Совместно с госорганами МЦРИАП разработало дорожные карты по их автоматизации. На первом этапе: замена удостоверений личности, выдача ЭЦП, разрешения трудовым иммигрантам. Далее последуют регистрационные услуги: транспорт, недвижимость, документация на землю, передает Учёт.kz.

«Наша цель — снизить нагрузку на ЦОНы на 50% уже к концу года. В этой связи прошу поручить заинтересованным государственным органам своевременно и качественно реализовать принятые дорожные карты», — высказался глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.

Таким образом, в безальтернативный онлайн-формат во II квартале 2025 года перейдут следующие услуги:

— выдача ЭЦП;

— регистрация по месту жительства граждан;

— разрешения трудовым мигрантам;

— выдача паспортов и удостоверений личности.

В III квартале 2025 года:

— регистрация транспорта;

— выдача водительского удостоверения;

— формирование ИИН для иностранца.

В IV квартале 2025 года:

— регистрация прав на недвижимое имущество;

— выдача техпаспорта на недвижимость и внесение данных в Единый государственный кадастр недвижимости;

— идентификационный документ на землю.

«Ранее требовались личное обращение граждан в ЦОН, отдельная фотосъемка и долгое ожидание в очереди. До конца месяца все полностью переводится в онлайн. Мы успешно протестировали процессы и завершаем обучение AI-модели, которая вместо специалиста оценивает соответствие фото установленным требованиям. Процесс максимально простой: пройти идентификацию, загрузить фото и подпись, оплатить онлайн и дождаться SMS о готовности документа. Без визитов, без очередей, все из дома. Этот сервис избавит порядка 1 млн граждан от необходимости приходить в ЦОНы», — сказал министр.