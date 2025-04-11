Признание зарубежных дипломов доступно в eGov Mobile

Ранее процедура признания требовала личного обращения и сбора бумажных документов.

В приложении eGov Mobile доступна услуга по признанию дипломов о высшем и послевузовском образовании, полученных за рубежом. Это позволяет выпускникам иностранных вузов официально подтвердить свой диплом для трудоустройства или продолжения учебы в Казахстане.

Ранее процедура признания требовала личного обращения и сбора бумажных документов, но теперь весь процесс доступен онлайн. Это значительно сокращает сроки рассмотрения заявки и делает услугу удобной для пользователей.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

— авторизоваться в приложении eGov Mobile;

— перейти в раздел «Услуги» — «Образование» и выбрать услугу «Признание документов о высшем и послевузовском образовании»;

— заполнить заявку, прикрепить необходимые документы и произвести оплату;

— подписать заявку одним из доступных методов подписания.

Рассмотрение заявки осуществляется в сроки, установленные законодательством. В результате заявитель получает удостоверение о признании диплома в электронной форме либо мотивированный отказ в случаях, предусмотренных законом.

Обновленный функционал был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.