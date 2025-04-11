Признание зарубежных дипломов доступно в eGov Mobile
Ранее процедура признания требовала личного обращения и сбора бумажных документов.
В приложении eGov Mobile доступна услуга по признанию дипломов о высшем и послевузовском образовании, полученных за рубежом. Это позволяет выпускникам иностранных вузов официально подтвердить свой диплом для трудоустройства или продолжения учебы в Казахстане.
Ранее процедура признания требовала личного обращения и сбора бумажных документов, но теперь весь процесс доступен онлайн. Это значительно сокращает сроки рассмотрения заявки и делает услугу удобной для пользователей.
Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:
— авторизоваться в приложении eGov Mobile;
— перейти в раздел «Услуги» — «Образование» и выбрать услугу «Признание документов о высшем и послевузовском образовании»;
— заполнить заявку, прикрепить необходимые документы и произвести оплату;
— подписать заявку одним из доступных методов подписания.
Рассмотрение заявки осуществляется в сроки, установленные законодательством. В результате заявитель получает удостоверение о признании диплома в электронной форме либо мотивированный отказ в случаях, предусмотренных законом.
Обновленный функционал был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.