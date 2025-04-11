Следите за новостями

Цифра дня

66,7 тыс. казахстанцев прошло обучение на платформе Skills Enbek

    Признание зарубежных дипломов доступно в eGov Mobile

    Ранее процедура признания требовала личного обращения и сбора бумажных документов.

    11 апреля 2025 09:04, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество

    В приложении eGov Mobile доступна услуга по признанию дипломов о высшем и послевузовском образовании, полученных за рубежом. Это позволяет выпускникам иностранных вузов официально подтвердить свой диплом для трудоустройства или продолжения учебы в Казахстане.

    Ранее процедура признания требовала личного обращения и сбора бумажных документов, но теперь весь процесс доступен онлайн. Это значительно сокращает сроки рассмотрения заявки и делает услугу удобной для пользователей.

    Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

    — авторизоваться в приложении eGov Mobile;
    — перейти в раздел «Услуги» — «Образование» и выбрать услугу «Признание документов о высшем и послевузовском образовании»;
    — заполнить заявку, прикрепить необходимые документы и произвести оплату;
    — подписать заявку одним из доступных методов подписания.

    Рассмотрение заявки осуществляется в сроки, установленные законодательством. В результате заявитель получает удостоверение о признании диплома в электронной форме либо мотивированный отказ в случаях, предусмотренных законом.

    Обновленный функционал был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.