В Кыргызстане запустили завод по сборке средств связи

В проект было вложено более 1 миллиона долларов.

В Кыргызстане открылся завод компании Hytera по сборке средств связи и систем фотовидеофиксации. В церемонии открытия принял участие первый зампред кабмина Данияр Амангельдиев. Он подчеркнул, что проект является примером успешного государственно-частного партнерства и подтверждением последовательной работы по улучшению инвестиционного климата в КР, передает Sputnik.

«Кабмин и впредь будет создавать благоприятные условия для бизнеса, обеспечивая прозрачное регулирование и инфраструктурную поддержку. В 2024 году мы запустили 102 промышленных объекта, а в 2025-м планируем запустить еще 128, что даст импульс развитию регионов и создаст тысячи рабочих мест. Объем промышленной продукции в прошлом году достиг 585 миллиардов сомов», — рассказал Амангельдиев.

Глава Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков отметил, что завод позволит на 80% заменить импорт комплектующих в области систем видеофиксации, связи и других элементов для госорганов, транспортных и коммуникационных служб.