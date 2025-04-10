Kaspi.kz повышает ставку по Kaspi Депозиту и Депозиту Kaspi Pay до 15%

С 10 апреля Kaspi.kz увеличивает эффективную ставку вознаграждения по Kaspi Депозиту и Депозиту Kaspi Pay с 14% до 15%.

Ставка увеличится автоматически как для уже открытых, так и для новых депозитов.

Депозиты Kaspi.kz — одни из самых популярных в стране. Казахстанцы и казахстанские компании доверили Kaspi.kz уже более 6 триллионов тенге.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуется более 14 миллионов казахстанцев, оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которых продают свои товары по всей стране.