Информация о недрах теперь доступна в режиме онлайн

В январе уже проведены цифровые аукционы на 21 участок на 40 млн долларов инвестиций.

Об этом на 15 горно-геологическом форуме MINEX Казахстан 2025 сообщила вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова. Теперь инвесторы могут напрямую без посредников зайти на портал, выбрать нужный участок и подать заявку на участие в аукционе, передает Kazpravda.kz.

«Мы реализовали в цифровом формате бесшовный процесс от подачи заявки на разведку или добычу до ее аукциона и выдачи лицензии. Важным элементом является интерактивная карта. Она содержит все участки, уже занятые под недропользование, а также позволяет размещать участки, доступные для аукционов, — пояснила спикер.

Оцифрован также процесс контроля за исполнением обязательств по выданным лицензиям и контрактам по твердым полезным ископаемым. Продолжает наполняться информацией запущенная в этом году Единая платформа недропользования, на которой оцифровано 22 государственные услуги.

«На сегодня мы активно оцифровываем геологическую информацию 50-80-х годов прошлого столетия. Параллельно ведем работу по внедрению искусственного интеллекта, который позволит не только распознавать геологическую информацию, но и анализировать различные характеристики и создавать прогнозные модели о месторождениях и полезных ископаемых на территории Казахстана на основе Big Data», — рассказала Жаннат Дубирова. Этот продукт, по ее словам, распознает до 90% информации, даже плохого качества.

Полный цикл ведомство планирует выстроить в 2026 году — обработать всю геологическую информацию и перевести данные в машиночитаемый формат.