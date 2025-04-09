Суд расторг договор по проекту «Сергек» в Костанае из-за нарушений

Акимат подал в суд на ТОО «Көркем Телеком».

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области удовлетворил иск управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области о расторжении договора государственно-частного партнерства. В сентябре 2023 года между управлением информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области, департаментом полиции Костанайской области и ТОО «Көркем Телеком» был заключен договор по реализации проекта «Услуги по предоставлению данных, зафиксированных интеллектуальной системой дорожной и общественной безопасности в городе Костанай», передает Liter.kz.

«В суде установлено, что по условиям договора частный партнер принимал обязательства по предоставлению данных, зафиксированных интеллектуальной системой дорожной и общественной безопасности в Костанае — АПК „Сергек“ (сертифицированный специальный аппаратно-программный комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и событий, прошедший метрологическую проверку, тип средства измерения которого утвержден в соответствии с Законом РК „Об обеспечении единства измерений“). Однако в ходе реализации проекта частным партнером допущены нарушения существенных условий договора, в том числе установлены различия между АПК „Сергек 2.1“, прошедшим сертификацию об утверждении типа измерений, АПК, установленным на территории Костаная, что послужило основанием для удовлетворения иска и расторжения договора», — сообщает ведомство.

Доказательств соответствия по технологическим параметрам АПК, установленными в Костанае, условиям договора не предоставлено, что является процессуальным упущением стороны ответчика. Решение суда в законную силу не вступило.

Директор по коммуникациям Sergek Group Асель Кужахметова сообщила, что компания готовит апелляцию: «Мы с уважением относимся к решению суда, но не согласны с выводами, положенными в его основу. Например, в решении указывается на визуальное несоответствие установленного оборудования. Недопустимо, чтобы выводы о несоответствии сертифицированной системы делались исключительно на основании визуального сравнения — без анализа технических характеристик, параметров работы и результатов метрологической поверки. Решение суда не вступило в законную силу. В настоящее время мы готовим апелляцию, чтобы его оспорить».