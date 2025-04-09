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    Минфин ограничит казахстанцам ввоз некоторых товаров из-за границы

    Граждане не смогут завозить определенные товары больше одного раза в год.

    9 апреля 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Комитет госдоходов вносит изменения в приказ Минфина «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физлицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования». Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и будет доступен для обсуждения до 22 апреля, передает Курсив.

    Согласно новым нормам, казахстанцам разрешат завозить через границу ЕАЭС следующие товары для личного пользования только один раз в год:

    — изделия из меха (в том числе головные уборы) — один предмет одного наименования, размера и фасона на человека;
    — два мобильных телефона на человека;
    — два планшета на человека;
    — один ноутбук;
    — пять ювелирных изделий;
    — один велосипед;
    — одна детская коляска на человека.

    Иные товары можно перевозить через границу ЕАЭС не чаще одно раза в месяц. Показатели не применяются для товаров, бывших в употреблении.

    Также в год можно ввозить только одно транспортное средство для личного пользования. В противном случае это уже будет рассматриваться как предпринимательская деятельность.

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