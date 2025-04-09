Минфин ограничит казахстанцам ввоз некоторых товаров из-за границы
Граждане не смогут завозить определенные товары больше одного раза в год.
Комитет госдоходов вносит изменения в приказ Минфина «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физлицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования». Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и будет доступен для обсуждения до 22 апреля, передает Курсив.
Согласно новым нормам, казахстанцам разрешат завозить через границу ЕАЭС следующие товары для личного пользования только один раз в год:
— изделия из меха (в том числе головные уборы) — один предмет одного наименования, размера и фасона на человека;
— два мобильных телефона на человека;
— два планшета на человека;
— один ноутбук;
— пять ювелирных изделий;
— один велосипед;
— одна детская коляска на человека.
Иные товары можно перевозить через границу ЕАЭС не чаще одно раза в месяц. Показатели не применяются для товаров, бывших в употреблении.
Также в год можно ввозить только одно транспортное средство для личного пользования. В противном случае это уже будет рассматриваться как предпринимательская деятельность.