Минфин ограничит казахстанцам ввоз некоторых товаров из-за границы

Граждане не смогут завозить определенные товары больше одного раза в год.

Комитет госдоходов вносит изменения в приказ Минфина «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физлицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования». Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и будет доступен для обсуждения до 22 апреля, передает Курсив.

Согласно новым нормам, казахстанцам разрешат завозить через границу ЕАЭС следующие товары для личного пользования только один раз в год:

— изделия из меха (в том числе головные уборы) — один предмет одного наименования, размера и фасона на человека;

— два мобильных телефона на человека;

— два планшета на человека;

— один ноутбук;

— пять ювелирных изделий;

— один велосипед;

— одна детская коляска на человека.

Иные товары можно перевозить через границу ЕАЭС не чаще одно раза в месяц. Показатели не применяются для товаров, бывших в употреблении.

Также в год можно ввозить только одно транспортное средство для личного пользования. В противном случае это уже будет рассматриваться как предпринимательская деятельность.