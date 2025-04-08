Анонс: Перфоманс Конф №11

Ежегодная конференция по нагрузочному тестированию будет интересна инженерам, руководителям департаментов в области НТ и обеспечения качества ИТ-систем, специалистам в области тестирования.

17 сентября в Москве пройдет 11-я ежегодная конференция по нагрузочному тестированию Перфоманс Конф. На конференции соберутся ведущие инженеры по нагрузочному тестированию, SRE и DevOps из крупнейших компаний. Это отличная возможность обсудить сложные технические задачи с теми, кто действительно понимает специфику отрасли, найти единомышленников, обменяться опытом и инсайтами, которые невозможно найти в открытых источниках.

Вы услышите реальные истории успехов и провалов от компаний, работающих с высокими нагрузками. Спикеры не просто расскажут про технологии, но и покажут, как они решают сложные задачи в продакшене, какие ошибки допускали и как их исправляли, какие инструменты и подходы оказываются наиболее эффективными. Получите структурированные знания и работающие решения, которые можно сразу применять в своей работе.

Среди заявленных тем:

— Оптимизация производительности и тюнинг систем

— Хаос-инжиниринг и обеспечение отказоустойчивости

— Автоматизация нагрузочного тестирования в DevOps и CI/CD

— Метрики, мониторинг, SLO и надежность систем

— Искусственный интеллект в тестировании.

Регистрация на Перфоманс Конф № 11 открыта. Канал конференции.