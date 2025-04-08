В Казахстане начато внедрение единой системы оплаты медицинской помощи

Новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС.

В рамках поручения Главы государства о повышении эффективности системы обязательного социального медицинского страхования в сфере здравоохранения начато внедрение Единой системы оплаты медицинской помощи (ЕСОМП). На совещании под председательством помощника Президента Тамары Дуйсеновой были рассмотрены вопросы исполнения этого поручения.

В марте текущего года пилотная реализация единой платежной системы начата в медицинских организациях Акмолинской области. С 1 июля новая система будет внедрена во всех медицинских организациях страны.

Новая цифровая система позволит:

— обеспечить прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учета и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;

— исключить необоснованные списания средств и улучшить контроль за качеством медуслуг;

— автоматически выявлять ошибки и нарушения в оказании медпомощи, включая так называемые «приписки»;

— гарантировать, что оплата медуслуг производится исключительно за фактически оказанную помощь.

Отмечается, что эти системы нацелены на эффективное использование финансовых средств, исключение приписок и уменьшение доли коррупционных рисков. Автоматизированная система контроля качества медуслуг будет ориентировать медорганизации системы здравоохранения на потребности пациентов.

Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота в Акмолинской области. В пилотном режиме системой уже выявлено более 11 тысяч фактов несоответствия оказанной медпомощи установленным стандартам, в том числе и фактов приписок. По итогам рассмотрения нарушений будут приняты меры как организационного, так и финансового характера. Благодаря нововведению финансирование медицинских услуг станет более справедливым и эффективным, а пациенты смогут рассчитывать на более качественное и своевременное лечение.

В ходе совещания были рассмотрены также вопросы готовности медорганизаций к внедрению системы, обучения специалистов, компетенции экспертов, а также вопросы пересмотра тарифов на отдельные виды медпомощи.

Напомним — 5 декабря в Алматы состоится конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.