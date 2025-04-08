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    Кибермошенничество на 230 млн тенге: казахстанку экстрадировали из Кыргызстана

    Посредством удаленного доступа злоумышленница осуществила переводы денег со счетов пяти потерпевших.

    8 апреля 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество, Соседи

    Генпрокуратура РК экстрадировала из Кыргызстана гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. В июне 2023 года гражданка в группе лиц по предварительному сговору направила в один из банков Алматы сообщения от имени его клиентов о смене абонентских телефонных номеров, привязанных к их банковским счетам, тем самым получив к ним доступ, передает Kazpravda.kz.

    Затем посредством удаленного доступа злоумышленница осуществила переводы денег со счетов пяти потерпевших на банковские счета «дропперов» и завладела их деньгами. В результате ее преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 млн тенге. В январе она задержана в аэропорту г. Бишкек и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирована на родину.

    «В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества», — проинформировали в надзорном органе.

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