Вклад Казахстана в освоение космоса покажут на выставке в Астане

За день до старта «Ракеты Победы» в столице открывается Неделя космоса.

В Русском доме в Астане состоялось торжественное открытие выставки «Мой космос». Выставку посвятили Международному дню полета человека в космос, 60-летию первого выхода человека в открытое космическое пространство, космонавту Алексею Леонову и вкладу Казахстана в развитие мировой космонавтики, передает Sputnik.

На выставке представлен скафандр казахстанского космонавта Айдына Аимбетова. Среди экспонатов также — архивные фотографии из музея космодрома Байконур и необычные картины из музея Технологического университета имени А. А. Леонова в Королеве, уникальные экспонаты, которые принадлежат известному в Казахстане коллекционеру артефактов, связанных с космосом, Рашиту Абдразакову.

«Гвоздь программы — спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля ТПК „Союз ТМА-16М“ с космическим парашютом, на котором космонавты Геннадий Падалка, Айдын Аимбетов и астронавт Андреас Могенсен вернулись на Землю в 2015 году», — добавили в Русском доме.

Выставка организована при поддержке Роскосмоса, Казкосмоса, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и музея космодрома Байконур.