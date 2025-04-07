Проактивными сервисами воспользовалось более 3 млн граждан

В Астане состоялась отчетная встреча вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ростислава Коняшкина с населением города.

В ходе встречи Ростислав Коняшкин рассказал о проводимой работе по переводу государственных услуг в электронный формат. Так, на сегодня 93% услуг оказывается в электронном виде, из них 90,8% доступно на платформе eGov Mobile.

Казахстан вошел в 10-ку мировых лидеров по развитию онлайн-сервисов, а популяризация цифровых документов позволяет отказаться от бумажных удостоверений. На сегодняшний день доступно 34 цифровых документа, что упрощает повседневную жизнь. Проактивными сервисами уже воспользовалось свыше 3 миллионов граждан, а через платформу e-Otinish с 2021 года подано более 10,2 млн обращений.

Вице-министр отметил, что особое внимание уделяется цифровым решениям, направленным на повышение удобства граждан — социальным инициативам:

— Более 800 тысяч социально значимых услуг оказано онлайн.

— Внедряется проект «Социальный кошелек».

— В пилотном формате запущены сервисы «бесплатные лекарства» и бесплатное питание для школьников».

Особый акцент сделан на развитие искусственного интеллекта: создан Комитет по ИИ, запущен суперкомпьютерный кластер, разработаны планы по дальнейшему внедрению передовых технологий.