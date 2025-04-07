Следите за новостями

Цифра дня

66,7 тыс. казахстанцев прошло обучение на платформе Skills Enbek

    Проактивными сервисами воспользовалось более 3 млн граждан

    В Астане состоялась отчетная встреча вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ростислава Коняшкина с населением города.

    7 апреля 2025 16:47, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Регионы

    В ходе встречи Ростислав Коняшкин рассказал о проводимой работе по переводу государственных услуг в электронный формат. Так, на сегодня 93% услуг оказывается в электронном виде, из них 90,8% доступно на платформе eGov Mobile.

    Казахстан вошел в 10-ку мировых лидеров по развитию онлайн-сервисов, а популяризация цифровых документов позволяет отказаться от бумажных удостоверений. На сегодняшний день доступно 34 цифровых документа, что упрощает повседневную жизнь. Проактивными сервисами уже воспользовалось свыше 3 миллионов граждан, а через платформу e-Otinish с 2021 года подано более 10,2 млн обращений.

    Вице-министр отметил, что особое внимание уделяется цифровым решениям, направленным на повышение удобства граждан — социальным инициативам:

    — Более 800 тысяч социально значимых услуг оказано онлайн.
    — Внедряется проект «Социальный кошелек».
    — В пилотном формате запущены сервисы «бесплатные лекарства» и бесплатное питание для школьников».

    Особый акцент сделан на развитие искусственного интеллекта: создан Комитет по ИИ, запущен суперкомпьютерный кластер, разработаны планы по дальнейшему внедрению передовых технологий.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.