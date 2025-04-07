66,7 тыс. казахстанцев прошло обучение на платформе Skills Enbek

Платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни».

С начала 2025 года 66,7 тыс. граждан, из которых порядка 27,9 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek. Всего на платформе зарегистрировалось 582,5 тыс. казахстанцев, из которых 83,8 тыс. — в 2025 году. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

При этом обучение за весь период действия платформы прошло 477,6 тыс. человек. Из 27,9 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 7,3 тыс. человек — представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской областей и городов Шымкент и Алматы.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 876 курсов по различным направлениям, из них 319 — бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами в марте стали «Твой карьерный старт: как использовать «Электронную биржу труда», «Построение отдела продаж в отеле», «Страховой агент», «Кассир», «Продавец».

На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по финансам и бухгалтерскому учету, сельскому хозяйству и др.

Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса услуг.

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе. Для пользователей доступен чат-бот с использованием искусственного интеллекта, обеспечивающий быстрый поиск и получение ответов на интересующие вопросы.

По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz. Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.