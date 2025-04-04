Средняя цена смартфона вырастет почти до 300 долларов в 2025 году

С 2014 года пользователи смартфонов по всему миру ежегодно тратят более 400 миллиардов долларов на новые устройства.

В то время как годовые расходы на новые смартфоны оставались стабильными, цены на них — нет. Средняя цена смартфона значительно колебалась, достигнув исторического максимума в 318 долларов в 2021 году, а затем упав до 287 долларов в прошлом году. Хотя многие приветствовали это падение цен на 10%, 2025 год принесет совершенно противоположную тенденцию.

Согласно данным, представленным Betideas.com, ожидается, что средняя цена смартфона вырастет почти до 300 долларов в этом году, что станет первым ростом за три года.

За последние десять лет смартфоны прошли путь от простых средств связи до мощных устройств с искусственным интеллектом, 5G и передовыми камерами. Последние технологические тенденции, такие как складные экраны и умные помощники, сделали технологию смартфонов еще более интуитивно понятной, но эти достижения имеют свою цену.

С 2019 года средняя цена iPhone выросла на 23% или на 188 долларов, достигнув 1000 долларов в прошлом году. Смартфоны Android показали еще больший рост цен, увеличившись на 29% до средней цены в 335 долларов в 2024 году. Хотя большинство потребителей потратит меньше этих цифр на новое устройство, они все равно заплатят больше, чем в прошлом году.

Согласно исследованию Statista Market Insights, после многих лет спада и стагнации средняя цена смартфона вырастет на 3% в 2025 году, увеличившись с 287 до 296 долларов. Первый рост за три года приблизит цены на смартфоны к диапазону в 300 долларов, где они находились большую часть последних пяти лет. Однако это только начало долгосрочной тенденции. Последние прогнозы показывают, что рынок смартфонов движется к пяти годам резкого роста цен, что приведет к двузначному росту к концу десятилетия. Достигнув 296 долларов в 2025 году, средняя цена смартфона вырастет до 304,5 долларов в 2026 году, а затем подскочит до более чем 312 долларов в 2027 году. Растущая тенденция сохранится в 2028 и 2029 годах, при этом средняя цена смартфона вырастет еще на 16 долларов и достигнет 328,6 долларов к концу десятилетия. Поскольку все больше людей обновляет свои устройства и тратит в среднем на 40 долларов больше, чтобы купить новое, мировые продажи смартфонов достигнут рекордных максимумов в последующие годы.

Согласно прогнозам аналитиков, в этом году поставщики смартфонов получат более 485 миллиардов долларов, что на 20 миллиардов долларов больше, чем в 2024 году. К концу 2026 года мировые продажи смартфонов впервые достигнут отметки в полмиллиарда долларов и продолжат расти. Годовые продажи смартфонов достигнут колоссальных 562 млрд долларов в 2029 году, что представляет собой рост на 16% или 77 млрд долларов за четыре года.

Четверть этой стоимости, или 137 млрд долларов, придется на Китай, крупнейшую в мире индустрию смартфонов, в то время как на США и Индия придется примерно по 63 млрд долларов.