Казахстанские медорганизации обяжут иметь информационные системы

Минздрав подготовил приказ, которым вносятся изменения в квалификационные требования, предъявляемые к медицинской и фармацевтической деятельности.

В частности, квалификационные требования дополняются требованиями по наличию у субъектов здравоохранения медицинских информационных систем, а также уточняются базы данных государственных органов, из которых органы-лицензиары должны получать сведения о государственных услугах (правоустанавливающие документы, разрешительные документы и т. д.), передает Zakon.kz.

В Минздраве пояснили, что, согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения», субъекты здравоохранения обязаны обеспечить передачу данных в Национальный электронный паспорт здоровья и электронные информационные ресурсы уполномоченного органа в объеме и кратности, определяемых уполномоченным органом, за исключением ряда случаев, предусмотренных законом «О государственных секретах».

Кодекс предусматривает, что при оказании платных услуг субъекты здравоохранения осуществляют ведение первичной учетной и отчетной документации в медицинских информационных системах здравоохранения по формам, утвержденным уполномоченным органом.

«Таким образом, при лицензировании субъектов здравоохранения на осуществление медицинской деятельности в целях единого подхода к оказанию медицинской помощи всеми субъектами здравоохранения необходимо в квалификационных требованиях предусмотреть критерий по наличию у лицензиата медицинской информационной системы, — отметили в министерстве. Там подчеркнули, что повсеместное использование медицинских информационных систем всеми субъектами здравоохранения, вне зависимости от формы собственности, позволит пациентам иметь доступ в онлайн-формате к своим медицинским данным. — Единый подход приведет к точной постановке диагноза и комплексному назначению лечения, что повлияет положительно на качество оказываемой медицинской помощи».

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 апреля.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении РК.