Свыше пяти тысяч SIM-карт изъяли у иностранцев в съемной квартире Алматы

Их арестовали на 2 месяца на период следствия.

Сотрудники алматинского департамента АФМ задержали троих иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружили и изъяли шесть SIM-боксов. Эти устройства используются в мошеннических схемах для массовой генерации звонков, рассылки сообщений и подмены абонентских номеров. Кроме того, изъято свыше 5 тысяч SIM-карт различных мобильных операторов, передает Kazpravda.kz.

В отношении задержанных зарегистрировано досудебное расследование по ст. 213 ч. 2 УК — «неправомерные изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства».

Подозреваемые арестованы на 2 месяца. Их причастность к интернет-мошенничеству проверяется.