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    Анонс: V Центральноазиатский BIM-TIME форум

    Новый взгляд на цифровизацию строительства.

    3 апреля 2025 20:10, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Компания CAD Системы, официальный дистрибьютор программного обеспечения Autodesk в Центральной Азии, приглашает принять участие в V Центральноазиатском BIM-TIME форуме, который пройдет 8 апреля в Алматы.

    Мероприятие соберет ведущих экспертов и практиков в сфере цифровизации строительства, предоставляя уникальную платформу для обсуждения текущих и будущих тенденций в области BIM (Building Information Modeling) и их внедрения в строительную отрасль Центральной Азии.

    На форуме планируется обмен опытом и знаниями, обсуждение кейсов по интеграции инновационных технологий, а также раскрытие экономической эффективности новых подходов в строительстве. В числе спикеров — эксперты, интеграторы и представители государственных структур, регулирующих внедрение BIM-стандартов в регионе.

    Ключевые темы форума:

    — Практическое применение BIM-решений в строительстве.
    — Экономическая эффективность цифровизации процессов.
    — Влияние BIM на развитие строительной и промышленной отраслей Центральной Азии.

    Участие в форуме предоставит компаниям возможность расширить деловые связи, познакомиться с передовыми технологиями и обсудить актуальные проблемы с лидерами отрасли.

    Участие в форуме бесплатное при условии предварительной регистрации. Не упустите шанс стать частью крупнейшего события в сфере цифровизации строительства в Центральной Азии!

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