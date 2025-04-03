Депутаты предлагают ограничить количество SIM-карт на одного человека

Депутат Мурат Абенов на пленарном заседании мажилиса озвучил проблему незаконного использования подменных телефонных номеров банками и мошенниками.

Мажилисмен заявил, что законом о связи и правилами оказания услуг связи каждая SIM-карта должна выдаваться только при идентификации по удостоверению в офисе сотовой компании или его представителя и привязываться к ИИН, передает Zakon.kz.

«То есть, не должно быть ни одного „бесхозного“ номера. Но это требование годами нарушается — по репортажам в СМИ мы видим, что новые Sim-ки у мошенников изымают пачками. Как тот же „Казахтелеком“, подконтрольный министерству, продает их оптом, не проверяя документы, не ведя их учет», — озвучил Мурат Абенов.

Он отметил, что именно через такие «анонимные» одноразовые номера и совершаются мошенничества.

«Каждый из нас не раз получал звонки с таких номеров. По сути, у мошенников в сотовых копаниях есть сообщники, которые продают номера. Почему созданный отдел „К“ МВД не имеет доступа к базам сотовых операторов и не выявляет тех, кто передал преступникам незарегистрированные номера? Дальше на нарушения идут банки. Статья 39-1 Закона „О связи“. Что при получении услуг в электронной форме посредством сотовой связи, в том числе и банковские операции, разрешается только через номер учетной записи веб-портала электронного правительства в государственной системе, где гражданин уже проходил биометрию. То есть, законом позволяется только через один номер, это аналог личного документа — наш электронный код», — дополнил депутат.

По его словам, много фактов, когда мошенники оформляют миллионные кредиты на граждан, подменяя в банках их номера на так называемые «доверенные».

«Кем доверенные? Мошенниками? Не могли бы эти схемы использовать, если бы в банках не было сообщников. Быстро открывают счет, на чужой номер, без проверки через электронное правительство оформляют кредит. Получается, что в нарушение законодательства МЦРИАП позволило операторам сотовых сетей бесконтрольно продавать Sim-карты без проверки личности и не удостоверившись, что карта не попала в руки мошенников. Предлагается запретить выдачу банковских займов без учетной записи на портале электронного правительства. Признать недействительными кредитные договоры, оформленные с использованием подменных номеров, усилить контроль за сотовыми операторами и банками, ограничить количество выдаваемых SIM-карт на одного человека», — предложил Мурат Абенов.

По его словам, предлагается выдавать кредиты только на один номер, а для финансовых операций использовать лишь тот, который подтвержден гражданином.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса также высказался о возможности ужесточения оборота SIM-карт в Казахстане.

Министр отметил, что МЦРИАП по этому вопросу собирает предложения с рынка: «Сейчас это еще не окончательно принятый вопрос, это все на уровне обсуждения. Третье лицо — это лицо, не связанное с вами. По поводу передать ребенку или не передать — мы это примем во внимание, как отрегулировать этот вопрос. Конечно же, уголовную ответственность пока не планируем за это вводить. Какой-то, может быть, административный штраф будет предусмотрен. Это на уровне обсуждений. Давать конкретные заявления или цифры этого штрафа еще рано. Мы активно обсуждаем, я думаю, в этом году будет внесено и обсуждаться».