Казахстанцы теперь могут проверить зарегистрированные на них SIM-карты

При появлении лишних номеров граждане смогут обратиться к операторам связи.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, что в eGov появилась новая функция, которая позволяет казахстанцам проверить количество зарегистрированных на них SIM-карт, передает Zakon.kz.

«Поэтому сейчас в eGov можете спокойно проверить, вбив свой ИИН — сколько мобильных номеров на вас оформлено. Если вы увидите, что есть количество, которое не соответствует вашим фактически используемым номерам, то можете обратиться сразу к мобильному оператору и выяснить это обстоятельство», — озвучил Жаслан Мадиев.