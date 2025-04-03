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    Казахстанцы теперь могут проверить зарегистрированные на них SIM-карты

    При появлении лишних номеров граждане смогут обратиться к операторам связи.

    3 апреля 2025 14:03, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Общество

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, что в eGov появилась новая функция, которая позволяет казахстанцам проверить количество зарегистрированных на них SIM-карт, передает Zakon.kz.

    «Поэтому сейчас в eGov можете спокойно проверить, вбив свой ИИН — сколько мобильных номеров на вас оформлено. Если вы увидите, что есть количество, которое не соответствует вашим фактически используемым номерам, то можете обратиться сразу к мобильному оператору и выяснить это обстоятельство», — озвучил Жаслан Мадиев.

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