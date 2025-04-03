Спикер мажилиса поручил срочно подготовить законопроект по борьбе с киберпреступностью

Ерлан Кошанов отметил значительный рост преступлений в цифровой среде.

Председатель палаты высказался о проблеме кибермошенничества в Казахстане. По его словам, в последнее время значительно возросли как масштабы преступлений в цифровой среде, так и риски, связанные с ними. Такая тенденция наблюдается не только в Казахстане, она захватила весь мир, передает Kazpravda.kz.

«Выступившие по этой теме депутаты подняли очень актуальные вопросы. Но мы должны искать не только виновников, но и способы решения проблемы. Наверное, сегодня сложно найти человека, которому бы не звонили и не присылали сомнительные сообщения кибермошенники, — отметил Кошанов. — Несмотря на то, что в стране ведется серьезная борьба с этим явлением, киберпреступления все еще продолжаются. Поэтому сегодня как никогда важно работать над еще большим ужесточением ответственности в киберпространстве. Понятно, что большая часть кибератак идет из-за рубежа и имеет транснациональный характер».

По мнению Ерлана Кошанова, ответственность должна рассматриваться одинаково для всех участников этой цепочки — не только для организаторов мошеннических схем, но и тех, кто способствует этому. Это мобильные операторы, недобросовестные сотрудники финансовых организаций, дропперы и другие.

«Эта проблема поднимается не первый раз. До этого депутаты неоднократно обращались с запросами в уполномоченные органы. Ранее мы нашли эффективные решения не менее острых проблем», — отметил глава мажилиса. Теперь мы должны усилить борьбу с киберпреступностью и максимально ужесточить уголовную ответственность. Без усиления закона невозможно остановить действия мошенников, доставляющих неудобства населению. Поэтому поручаю ответственному комитету мажилиса срочно подготовить соответствующий законопроект», — высказался Ерлан Кошанов.