«Налог на Google» принес $165 млн Казахстану

105 иностранных компаний зарегистрировалось в республике.

«Налог на Google» принес более 83 миллиардов тенге Казахстану. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов. В ведомстве отметили, что эти показатели отражают эффективное налоговое администрирование и стабильный рост цифровой экономики страны, передает Sputnik.

Название «налог на Google» возникло из-за введенного в 2022 году налога на цифровые услуги. С момента внедрения в стране зарегистрировалось 105 иностранных компаний.

«Этот налог обеспечивает конкурентные условия для международных компаний, оказывающих цифровые услуги казахстанским потребителям, и способствует увеличению поступлений в бюджет», — подчеркнули в комитете.

Также Комитет государственных доходов сообщил, что продолжает совершенствовать механизмы налогового регулирования и взаимодействия с международными цифровыми платформами, обеспечивая прозрачность, справедливое налогообложение и соблюдение законодательства.