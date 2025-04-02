Премьер Бектенов: eGov должен работать безупречно

До конца 2025 года портал модернизируют и внедрят ИИ.

Система eGov должна работать безупречно, 24/7 — заявил премьер РК Олжас Бектенов. Он сказал, что правительство приветствует «плодотворное взаимодействие» организаций и граждан по внедрению и использованию онлайн-услуг, передает Sputnik.

«Нужно сфокусироваться на оптимизации бизнес-процессов в госуслугах, чтобы пользователи получали необходимое максимум „в два клика“», — заявил премьер.

Также необходимо активно внедрять искусственный интеллект. В первую очередь, на платформе электронного правительства. Его применение должно обеспечить бесперебойную работу информационных систем госорганов и будет содействовать упрощению доступа населения к услугам.

Кроме того, портал eGov обновят с учетом современных технологий, чтобы повысить его надежность и удобство. Власти отметили, что платформа работает на решениях 2013 года, что ограничивает запуск новых функций и создает проблемы с обновлениями. В рамках модернизации услуги будут пересобраны для более быстрого и удобного доступа, а также улучшены процессы интеграции. Уже обновлен шлюз eGov, а новый виртуальный AI-ассистент проходит тестирование.

eGov станет доступнее для слабовидящих и незрячих пользователей благодаря голосовой и текстовой навигации. Кроме того, расширят возможности для опекунов недееспособных граждан. Цель модернизации — сделать eGov более инклюзивным и устойчивым.

Казахстан вошел в ТОП-10 стран мира по оказанию цифровых госуслуг. И это произошло благодаря проводимой работе по упрощению и дебюрократизации государственной системы, заявил он. Также премьер-министр поручил оптимизировать затраты госбюджета посредством перевода максимального количества услуг в онлайн.

Также необходимо обеспечить интернетом отдаленные населенные пункты и решить вопросы финансирования оказания государственных услуг во всех сельских почтовых отделениях, подчеркнул премьер.