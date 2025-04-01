Блогеров в Казахстане будут наказывать за лотереи в соцсетях

Казахстанским инфлюенсерам запретят проводить онлайн-лотереи.

В Казахстане проводится информационно-разъяснительная работа среди блогеров по вопросу незаконности онлайн-лотерей в социальных сетях. Как сообщил вице-премьер Серик Жумангарин в ответе на депутатский запрос, власти усилили контроль за лотереями и розыгрышами призов в соцсетях. В рамках медиа-плана «Закон и порядок» ведется мониторинг интернет-пространства, направленный на предупреждение цифровых правонарушений, в том числе незаконных лотерей, фейковых тренингов и сомнительных акций, передает Liter.kz.

«С начала 2025 года выявлено 1870 случаев интернет-мошенничества, из них 389 в соцсетях. Ограничен доступ к 1480 интернет-ресурсам. Кроме того, выявлено 8616 нарушений, связанных с деятельностью интернет-казино, в том числе 6399 случаев в соцсетях. В результате было заблокировано 2195 сайтов и ссылок», — отмечено в ответе.

Согласно закону, инфлюенсер (блогер) — это пользователь онлайн-платформ, распространяющий контент в коммерческих целях. Им предписано вести свою деятельность в соответствии с законодательством Казахстана. Закон «О лотереях и лотерейной деятельности» запрещает проведение розыгрышей лицами, не имеющими статуса официального оператора лотереи. В Казахстане этим правом обладает АО «Сәтті Жұлдыз», которому предоставлена лицензия сроком на 15 лет.

За нарушение закона предусмотрены штрафы от 100 до 2000 месячных расчетных показателей с конфискацией незаконно полученного дохода. С февраля 2024 года к административной ответственности уже привлечено 113 человек, а сумма наложенных штрафов превысила 50 млн тенге.