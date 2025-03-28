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    В СКО стартовал проект по мониторингу паводков с помощью дронов

    Проект «Единая инфраструктура дронов» предназначен для круглосуточного мониторинга паводковой ситуации.

    28 марта 2025 11:05, Profit.kz
    Рубрики: Железо, Софт, Регионы

    В Северо-Казахстанской области внедряют инновационные технологии для мониторинга паводковой ситуации. Согласно поручению Главы государства в регионе в период паводков запущен совместный проект АО «Казахтелеком» и акимата СКО «Единая инфраструктура дронов». Ранее проект был презентован премьер-министру РК Олжасу Бектенову в ходе рабочей поездки в СКО. 26 марта, в рамках посещения нового ситуационного центра при акимате СКО, состоялся официальный старт с участием министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова и главы региона Гауеза Нурмухамбетова.

    С помощью дронов осуществляется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки в реальном времени. Задействовано 8 дронов, которые с воздуха мониторят ключевые точки в местах, подверженных паводкам:

    — Река Шағалалы, город Тайынша
    — Тоқсан би, район Мусрепова
    — Сергеевское водохранилище
    — Покровка, Есильский район
    — Мост Новоникольское
    — Тепличное и Прибрежное
    — Большая Малышка
    — Заречный, Кожевенный, Ущева, 0,8 км в Петропавловске

    «Дроны оснащены автоматической системой подзарядки, тепловизорами, что позволяет им работать в любых условиях. Они оперативно передают с воздуха данные об изменениях уровня воды и потенциальных угрозах, что позволяет службам быстро реагировать и оперативно принимать решения. Благодаря использованию дронов повышается точность прогнозирования паводков и минимизируются возможные последствия для жителей региона», — отметил глава региона.

    Ситуационный центр при акимате СКО является ключевым аналитическим и координационным звеном, где объединены все информационные системы. Такой подход дает возможность отслеживать текущую ситуацию по многим направлениям в реальном времени и координировать действия всех госорганов.

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