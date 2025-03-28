Алматинцы могут сообщить о повреждениях на дорогах через телеграм-бот

По каждому случаю будут приняты меры.

В Алматы жители мегаполиса могут подать заявки на устранение ям на дорогах города посредством чат-бота @AlmatyJolybot специального Telegram-канала Almaty_Joly, посвященного дорожной инфраструктуре. После того как поступившие обращения будут обработаны, по каждому случаю будут приняты меры для устранения недостатка на дорожном полотне, передает Liter.kz.

Для этого необходимо отправить:

— текст обращения;

— фото/видео дефекта;

— адрес и точные координаты;

— свои контактные данные.

В акимае отметили, что для эффективного рассмотрения жалоб и предложений необходимо направлять их только через официальные каналы. Обращения и комментарии в различных пабликах в социальных сетях не всегда подпадают в процесс рассмотрения.

За период с апреля 2024 года по сегодняшний день в чат-бот @AlmatyJolybot от горожан поступило более двух тысяч заявок и предложений. По всем обращениям даны разъяснения с конкретными сроками устранения проблемы.

В акимате заявили, что с установлением благоприятных погодных условий районными акиматами будет начат текущий (ямочный ремонт) улично-дорожной сети. В каждом районе будет охвачено порядка 30 тыс. кв. м дорожного полотна. Кроме того, в летний период запланирован средний ремонт 300 км дорог и строительство 35 км новых дорог.