Роботы будут собирать вагоны в Северо-Казахстанской области

Новый инвестпроект оценили в 47,8 млн долларов.

Сборкой вагонов на заводе в Северо-Казахстанской области займутся роботы. Об этом заявили в акимате региона, где обсуждали новые инвестпроекты и текущее производство. Стоимость инновационного цеха по изготовлению пассажирских вагонов и вагонов платформ — 24 миллиарда тенге, передает Sputnik.

«Количество рабочих будет доведено до 900 человек. Ежегодно будем собирать три тысячи вагонов. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы, запуск намечен на 4 квартал текущего года», — рассказал директор завода Данис Арасланов.

В новом производственном корпусе будут применять современную роботизированную технику, которая позволит добиться универсальности — производить узлы и комплектующие для различных моделей подвижного состава.

Также предприятие планирует освоить производство полувагонова, вагон-цистерн для перевозки нефтепродуктов и вагонов-автомобилевозов.