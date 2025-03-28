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1,4 млн казахстанцев воспользовались функцией «СТОП-кредит» в eGov

    Роботы будут собирать вагоны в Северо-Казахстанской области

    Новый инвестпроект оценили в 47,8 млн долларов.

    28 марта 2025 09:03, Profit.kz
    Рубрики: Регионы

    Сборкой вагонов на заводе в Северо-Казахстанской области займутся роботы. Об этом заявили в акимате региона, где обсуждали новые инвестпроекты и текущее производство. Стоимость инновационного цеха по изготовлению пассажирских вагонов и вагонов платформ — 24 миллиарда тенге, передает Sputnik.

    «Количество рабочих будет доведено до 900 человек. Ежегодно будем собирать три тысячи вагонов. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы, запуск намечен на 4 квартал текущего года», — рассказал директор завода Данис Арасланов.

    В новом производственном корпусе будут применять современную роботизированную технику, которая позволит добиться универсальности — производить узлы и комплектующие для различных моделей подвижного состава.

    Также предприятие планирует освоить производство полувагонова, вагон-цистерн для перевозки нефтепродуктов и вагонов-автомобилевозов.

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