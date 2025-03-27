Казахстанцы смогут проверить объекты долевого строительства через eGov Mobile

Новый сервис позволит избежать рисков.

Новую услугу запустил Минпром при сотрудничестве с АО «Казахстанская Жилищная Компания», Миннцифры и АО «Национальные информационные технологии». Новый сервис позволит гражданам превентивно проверять рисковые капиталовложения в недвижимость и минизировать угрозу недобросовестных долевых строителей, передает Sputnik.

«Сервис доступен всем гражданам в мобильном приложении eGov Mobile. Это еще один шаг к прозрачности и безопасности рынка недвижимости в Казахстане», — подчеркнула вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова.

Сервис перенаправляет пользователя в информационную систему «Жилищный портал», где представлена подробная информация обо всех законно строящихся объектах долевого строительства, имеющих гарантию Казахстанской жилищной компании или разрешение акимата на привлечение средств дольщиков.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в eGov Mobile, перейти в раздел «Главная» и нажать на кнопку «Другие сервисы». Затем из перечня выбрать «Жилищный портал» и нажать на кнопку для перехода на страницу. Для поиска объекта на жилищном портале пользователю необходимо ввести БИН, наименование застройщика или жилого комплекса.