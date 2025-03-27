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1,4 млн казахстанцев воспользовались функцией «СТОП-кредит» в eGov

    Депутаты предложили создать криптобанк

    Роль нового фининститута — регулирование отрасли цифровых активов.

    27 марта 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Депутат мажилиса Азат Перуашев предложил создать криптобанк. Это может помочь в регулировании отрасли цифровых активов. По его мнению, создание такого института может закрепить за Казахстаном роль лидера финтеха, сократить теневой оборот криптовалюты и увеличить налоговые поступления, передает Sputnik.

    «С учетом поручения президента эффективным инструментом регулирования отрасли может стать создание криптобанка — учреждение, которое возьмет на себя функции контроля, обмена и хранения цифровых активов в легальном поле», — заявил Перуашев.

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