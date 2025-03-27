Депутаты предложили создать криптобанк

Роль нового фининститута — регулирование отрасли цифровых активов.

Депутат мажилиса Азат Перуашев предложил создать криптобанк. Это может помочь в регулировании отрасли цифровых активов. По его мнению, создание такого института может закрепить за Казахстаном роль лидера финтеха, сократить теневой оборот криптовалюты и увеличить налоговые поступления, передает Sputnik.

«С учетом поручения президента эффективным инструментом регулирования отрасли может стать создание криптобанка — учреждение, которое возьмет на себя функции контроля, обмена и хранения цифровых активов в легальном поле», — заявил Перуашев.