Премьер-министр поручил оцифровать систему управления, мониторинга и контроля за коммунальными и промышленными отходами

В ходе заседания правительства особое внимание уделили вопросам реализации проектов по переработке коммунальных и промышленных отходов.

Отмечается, что казахстанскими предприятиями ежегодно складируется около 1 млрд тонн отходов. При этом объем их переработки — всего 11%. В развитых странах этот показатель составляет 70-80%. Вместе с тем отвалы на месторождениях содержат примеси драгоценных и редких металлов. Для их извлечения необходимо применять новые эффективные технологии. Также постоянно растут золоотвалы энергетических предприятий. Для эффективного управления всеми отходами нужно выстроить четкую систему и оцифровать ее.

«При правильном подходе отходы должны утилизироваться, перерабатываться и использоваться повторно», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерствам экологии, промышленности, энергетики и цифровизации поручено разработать цифровые решения в сфере управления, мониторинга и контроля за коммунальными и промышленными отходами.

Премьер-министр отметил, что на сегодня отечественными горнорудными компаниями уже начата переработка отходов и производство порядка 30 видов продукции, включая строительные материалы, удобрения и др. Он дал поручение Министерству экологии и природных ресурсов совместно с заинтересованными госорганами до 1 сентября разработать Концепцию управления всеми видами отходов, нацеленную на централизацию процессов, вовлечение всех заинтересованных сторон и построение модели циклической экономики.

Министерствам промышленности и строительства, энергетики поручено выработать конкретные меры поддержки и стимулирования для промышленных и энергетических предприятий по переработке промышленных отходов. Отмечено, что это позволит создать новые производства в сфере углехимии, по выпуску стройматериалов, извлечению редких и редкоземельных металлов.

Министерствам экологии, энергетики совместно с акиматами необходимо в двухнедельный срок определить перечень проектов в сфере энергетической утилизации отходов. Уже в апреле должен быть организован аукцион для привлечения потенциальных инвесторов.

Напомним — 28 августа в Астне пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.