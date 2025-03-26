Анонс: VI Международная Конференция HR-бренд Центральная Азия

Традиционная площадка для обмена опытом и обсуждения актуальных вызовов в сфере управления персоналом соберет лучших специалистов региона.

HeadHunter Центральная Азия проводит 24 апреля VI ежегодную Международную конференцию HR-бренд Центральная Азия — ключевое событие для HR-экспертов, лидеров индустрии и представителей бизнеса. В этом году конференция пройдет под темой «Рабочая реальность 2025: люди, инновации, технологии», отражая ключевые тренды трансформации рынка труда и HR-стратегий.

Ключевые темы конференции:

— Технологии и AI в управлении персоналом: возможности и вызовы.

— Гибридные команды и будущее корпоративной культуры.

— Стратегии HR-бренда в эпоху цифровых трансформаций.

— Корпоративная культура как инструмент конкуренции за таланты.

— Управление изменениями: как помочь людям меняться.

— Человекоцентричность и бережная эволюция: новая методология успеха.

— Культура непрерывного развития: инновации и обучение на основе nudging-driven подходов.

— Международные тренды в HR: что перенять и адаптировать на локальных рынках.

— Разнообразие и инклюзивность как факторы роста компании.

Конференция соберет экспертов для обмена опытом и обсуждения ключевых вопросов современной HR-сферы. В центре внимания — технологии, развитие корпоративной культуры, управление изменениями и новые подходы к обучению. Особое внимание будет уделено вопросам инклюзивности, международным трендам и адаптации успешных практик к локальным рынкам.

Мероприятие завершится торжественной церемонией награждения премии HR-бренд Центральная Азия 2024, где будут отмечены лучшие HR-проекты региона.

Подробную информацию о конференции можно узнать на официальном сайте.