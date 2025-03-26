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    Анонс: VI Международная Конференция HR-бренд Центральная Азия

    Традиционная площадка для обмена опытом и обсуждения актуальных вызовов в сфере управления персоналом соберет лучших специалистов региона.

    26 марта 2025 17:08, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    HeadHunter Центральная Азия проводит 24 апреля VI ежегодную Международную конференцию HR-бренд Центральная Азия — ключевое событие для HR-экспертов, лидеров индустрии и представителей бизнеса. В этом году конференция пройдет под темой «Рабочая реальность 2025: люди, инновации, технологии», отражая ключевые тренды трансформации рынка труда и HR-стратегий.

    Ключевые темы конференции:

    — Технологии и AI в управлении персоналом: возможности и вызовы.
    — Гибридные команды и будущее корпоративной культуры.
    — Стратегии HR-бренда в эпоху цифровых трансформаций.
    — Корпоративная культура как инструмент конкуренции за таланты.
    — Управление изменениями: как помочь людям меняться.
    — Человекоцентричность и бережная эволюция: новая методология успеха.
    — Культура непрерывного развития: инновации и обучение на основе nudging-driven подходов.
    — Международные тренды в HR: что перенять и адаптировать на локальных рынках.
    — Разнообразие и инклюзивность как факторы роста компании.

    Конференция соберет экспертов для обмена опытом и обсуждения ключевых вопросов современной HR-сферы. В центре внимания — технологии, развитие корпоративной культуры, управление изменениями и новые подходы к обучению. Особое внимание будет уделено вопросам инклюзивности, международным трендам и адаптации успешных практик к локальным рынкам.

    Мероприятие завершится торжественной церемонией награждения премии HR-бренд Центральная Азия 2024, где будут отмечены лучшие HR-проекты региона.

    Подробную информацию о конференции можно узнать на официальном сайте.

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