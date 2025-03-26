Исследование Битрикс24 Казахстан: Треть казахстанцев не фиксирует деловые договоренности
Правила деловой переписки совершенствовались десятилетиями. С приходом цифровой эпохи стало проще и удобнее фиксировать договоренности с важными партнерами.
Современные инструменты упростили управление проектами и коммуникацию со специалистами на аутсорсе. Однако появились новые риски, связанные с утечкой конфиденциальной информации и киберугрозами. Специалисты Битрикс24 Казахстан провели опрос среди казахстанцев, чтобы выяснить, какие инструменты чаще всего используются для работы с партнерами, внешними специалистами и подрядчиками. Исследование также показало, какие инновационные системы наиболее популярны и как фиксируются важные договоренности в современном казахстанском бизнесе.
Выяснилось, что 78% респондентов фиксируют договоренности со специалистами вне компании или с деловыми партнерами в основном устно, по телефону. Переписка по e-mail является основным методом взаимодействия для 14% опрошенных. Лишь 1% использует интерактивные сервисы.
Казахстанцы считают наиболее важными инструментами для совместной работы обмен файлами и документами (51%), видеоконференции и чаты (21%), управление задачами (12%). Совместное редактирование документов и интеграция с другими сервисами важны для 8% респондентов.
Для 47% опрошенных нарушение конфиденциальности и безопасности данных является основным риском при работе с современными цифровыми инструментами.
Только 14% опрошенных приобретают платные расширенные версии и лицензии на программное обеспечение. Бесплатные программы используют 84%, а 2% прибегают к пиратскому софту и взломанным версиям.
Основные трудности, с которыми сталкиваются казахстанцы при работе со сторонними подрядчиками и партнерами, включают проблемы с подключением (33%) и недовольство функциональностью текущих цифровых инструментов (33%). Недостаточный пользовательский опыт внешних специалистов и трудности с правами доступа волнуют 10% и 17% опрошенных соответственно. Отсутствие функционала на казахском языке — основная сложность для 6% респондентов. 37% готовы отказаться от работы с подрядчиком, если он не использует удобные заказчику инструменты для совместной работы.
Интересно, что 31% никак не фиксирует договоренности с подрядчиками и партнерами после встреч. 37% делают записи в ежедневнике каждый у себя. Ведут общий протокол онлайн (например, в Google Docs) — 22%, и только 10% используют программы для управления проектами (Trello, Bitrix24 Коллабы и т. д.).
Резюме
Крупный и средний бизнес в Казахстане все чаще переходит на современные платформы для коммуникации и управления задачами, обеспечивающие безопасность данных и удобство использования. Однако функционал этих решений недоступен при работе с внешними подрядчиками и партнерами. Старый способ коммуникации через e-mail становится менее популярным, так как не позволяет поддерживать оперативную связь с контрагентами.
Большинство респондентов предпочитают незащищенные способы работы с данными, такие как популярные мессенджеры. В связи с растущей угрозой кибератак Министерство цифрового развития в конце 2024 года предложило проект приказа «Об утверждении профессионального стандарта „Деятельность в области кибербезопасности“». Эта инициатива направлена на повышение уровня цифровой безопасности на рынке труда и снижение количества взломов и утечек данных.
Битрикс24 предложил решение для современных вызовов в стандартах работы с внешними подрядчиками. Коллабы — это отдельные пространства для совместных проектов с внешними командами и клиентами внутри Битрикс24. Они включают защищенный мессенджер, удобное управление задачами, видеозвонки и общий календарь.
Исследование проведено онлайн-сервисом Битрикс24 Казахстан в феврале 2025 года среди 1000 респондентов во всех областях Республики Казахстан.
Полная версия опроса:
— Какие способы вы используете для выстраивания рабочих процессов с внешними специалистами и подрядчиками?
1. Преимущественно мобильная связь, мессенджеры — 78%
2. Преимущественно электронная почта — 14%
3. Облачные хранилища данных (Google Docs, Google Диск и тд.) — 4%
4. Интерактивные сервисы (Miro, Trello, Asana, Notion) — 1%
5. Видеоконференции (Zoom, Skype, Google Meet) — 3%
— Как часто вы используете цифровые инструменты для взаимодействия со сторонними партнерами?
1. Ежедневно — 47%
2. Несколько раз в неделю — 21%
3. Несколько раз в месяц — 17%
4. Редко или никогда — 15%
— Какие цифровые инструменты вы используете для работы со сторонними подрядчиками, клиентами?
1. Платные: покупка лицензий, расширенных версий — 14%
2. Бесплатные (бесплатная версии видеоконференций, файлообменников, мессенджеров) — 84%
3. Пиратский софт, взломанные версии — 2%
— Какие факторы являются для вас ключевыми при выборе инструментов для совместной работы с подрядчиками, сторонними партнерами:
1. Стоимость лицензии, внедрения — 9%
2. Безопасность данных — 49%
3. Удобство использования — 32%
4. Интеграция с другими системами — 2%
5. Функционал — 8%
— Какие функции для вас наиболее важны в цифровых инструментах для совместной работы?
1. Обмен файлами и документами — 51%
2. Видеоконференции и чаты — 21%
3. Управление задачами и проектами — 12%
4. Совместное редактирование документов — 8%
5.Интеграция с другими сервисами — 8%
— Какие основные трудности вы испытываете при использовании цифровых инструментов для совместной работы со сторонними подрядчиками, партнерами?
1. Проблемы с подключением — 33%
2. Трудности с логином, паролем, правами доступа со стороны подрядчиков, клиентов — 17%
3. Недостаток функциональности — 33%
4. Скудный пользовательский опыт внешних специалистов или подрядчиков — 10%
5. Отсутствие функционала на казахском языке — 6%
— Является ли для вас сдерживающим фактором при выборе подрядчика и/или партнера для сотрудничества, если он не использует, или отказывается использовать удобные для вас цифровые инструменты для совместной работы?
1. Да — 37%
2. Нет — 30%
3. Нет, но бросает тень на уровень развития и компетентности — 34%
— Как вы фиксируете договоренности с подрядчиками, партнерами по итогам созвона, встречи, видеоконференции?
1. Записываем в ежедневник каждый у себя — 37%
2. Ведем общий протокол онлайн (например, в Google Docs) — 22%
3. Используем программы для управления проектами (Trello, Bitrix24 Коллабы и тд.) — 10%
4. Никак не фиксируем — 31%
— Идет ли ваш работодатель (компания) навстречу, если вы выходите с предложением купить лицензию/внедрить более современные инструменты для работы с партнерами, подрядчиками?
1. Да, поощряет техническое развитие сотрудников, приветствует подобные инициативы — 29%
2. Скорее, склонен рассмотреть варианты, нежели отвергнуть — 48%
3. Нет, не готов — 23%
— Какие риски для вас первостепенны при работе с помощью текущих цифровых инструментов с внешними сотрудниками, подрядчиками?
1. Нарушение конфиденциальности, безопасности данных — 47%
2. Срыв сроков из-за недостаточно удобной системы фиксации и контроля договоренностей — 22%
3. Ухудшение качества коммуникации с партнерами, подрядчиками, токсичные отношения из-за неудобства рабочих коммуникаций — 16%
4. Потеря, пропуск важной информации о проекте (например, по причине создания большого количества общих чатов для работы в популярных мессенджерах). — 15%
— Используете ли вы уже искусственный интеллект для выстраивания работы с партнерами и подрядчиками (например, расшифровку видеоконференций)?
1. Да. — 37%
2. Нет — 63%
— Какого функционала цифровых инструментов для совместной работы вам не хватает в первую очередь?
1. Безопасный защищенный мессенджер — 44%
2. Видеоконференция без ограничения по времени и с расшифровкой голоса в протокол встречи — 15%
3. Возможность создавать задачи и контроль выполнения — 18%
4. Общий календарь — 4%
5. Безопасный обмен файлами — 19%