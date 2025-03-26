Исследование Битрикс24 Казахстан: Треть казахстанцев не фиксирует деловые договоренности

Правила деловой переписки совершенствовались десятилетиями. С приходом цифровой эпохи стало проще и удобнее фиксировать договоренности с важными партнерами.

Современные инструменты упростили управление проектами и коммуникацию со специалистами на аутсорсе. Однако появились новые риски, связанные с утечкой конфиденциальной информации и киберугрозами. Специалисты Битрикс24 Казахстан провели опрос среди казахстанцев, чтобы выяснить, какие инструменты чаще всего используются для работы с партнерами, внешними специалистами и подрядчиками. Исследование также показало, какие инновационные системы наиболее популярны и как фиксируются важные договоренности в современном казахстанском бизнесе.

Выяснилось, что 78% респондентов фиксируют договоренности со специалистами вне компании или с деловыми партнерами в основном устно, по телефону. Переписка по e-mail является основным методом взаимодействия для 14% опрошенных. Лишь 1% использует интерактивные сервисы.

Казахстанцы считают наиболее важными инструментами для совместной работы обмен файлами и документами (51%), видеоконференции и чаты (21%), управление задачами (12%). Совместное редактирование документов и интеграция с другими сервисами важны для 8% респондентов.

Для 47% опрошенных нарушение конфиденциальности и безопасности данных является основным риском при работе с современными цифровыми инструментами.

Только 14% опрошенных приобретают платные расширенные версии и лицензии на программное обеспечение. Бесплатные программы используют 84%, а 2% прибегают к пиратскому софту и взломанным версиям.

Основные трудности, с которыми сталкиваются казахстанцы при работе со сторонними подрядчиками и партнерами, включают проблемы с подключением (33%) и недовольство функциональностью текущих цифровых инструментов (33%). Недостаточный пользовательский опыт внешних специалистов и трудности с правами доступа волнуют 10% и 17% опрошенных соответственно. Отсутствие функционала на казахском языке — основная сложность для 6% респондентов. 37% готовы отказаться от работы с подрядчиком, если он не использует удобные заказчику инструменты для совместной работы.

Интересно, что 31% никак не фиксирует договоренности с подрядчиками и партнерами после встреч. 37% делают записи в ежедневнике каждый у себя. Ведут общий протокол онлайн (например, в Google Docs) — 22%, и только 10% используют программы для управления проектами (Trello, Bitrix24 Коллабы и т. д.).

Резюме

Крупный и средний бизнес в Казахстане все чаще переходит на современные платформы для коммуникации и управления задачами, обеспечивающие безопасность данных и удобство использования. Однако функционал этих решений недоступен при работе с внешними подрядчиками и партнерами. Старый способ коммуникации через e-mail становится менее популярным, так как не позволяет поддерживать оперативную связь с контрагентами.

Большинство респондентов предпочитают незащищенные способы работы с данными, такие как популярные мессенджеры. В связи с растущей угрозой кибератак Министерство цифрового развития в конце 2024 года предложило проект приказа «Об утверждении профессионального стандарта „Деятельность в области кибербезопасности“». Эта инициатива направлена на повышение уровня цифровой безопасности на рынке труда и снижение количества взломов и утечек данных.

Битрикс24 предложил решение для современных вызовов в стандартах работы с внешними подрядчиками. Коллабы — это отдельные пространства для совместных проектов с внешними командами и клиентами внутри Битрикс24. Они включают защищенный мессенджер, удобное управление задачами, видеозвонки и общий календарь.

Исследование проведено онлайн-сервисом Битрикс24 Казахстан в феврале 2025 года среди 1000 респондентов во всех областях Республики Казахстан.

Полная версия опроса:

— Какие способы вы используете для выстраивания рабочих процессов с внешними специалистами и подрядчиками?

1. Преимущественно мобильная связь, мессенджеры — 78%

2. Преимущественно электронная почта — 14%

3. Облачные хранилища данных (Google Docs, Google Диск и тд.) — 4%

4. Интерактивные сервисы (Miro, Trello, Asana, Notion) — 1%

5. Видеоконференции (Zoom, Skype, Google Meet) — 3%

— Как часто вы используете цифровые инструменты для взаимодействия со сторонними партнерами?

1. Ежедневно — 47%

2. Несколько раз в неделю — 21%

3. Несколько раз в месяц — 17%

4. Редко или никогда — 15%

— Какие цифровые инструменты вы используете для работы со сторонними подрядчиками, клиентами?

1. Платные: покупка лицензий, расширенных версий — 14%

2. Бесплатные (бесплатная версии видеоконференций, файлообменников, мессенджеров) — 84%

3. Пиратский софт, взломанные версии — 2%

— Какие факторы являются для вас ключевыми при выборе инструментов для совместной работы с подрядчиками, сторонними партнерами:

1. Стоимость лицензии, внедрения — 9%

2. Безопасность данных — 49%

3. Удобство использования — 32%

4. Интеграция с другими системами — 2%

5. Функционал — 8%

— Какие функции для вас наиболее важны в цифровых инструментах для совместной работы?

1. Обмен файлами и документами — 51%

2. Видеоконференции и чаты — 21%

3. Управление задачами и проектами — 12%

4. Совместное редактирование документов — 8%

5.Интеграция с другими сервисами — 8%



— Какие основные трудности вы испытываете при использовании цифровых инструментов для совместной работы со сторонними подрядчиками, партнерами?

1. Проблемы с подключением — 33%

2. Трудности с логином, паролем, правами доступа со стороны подрядчиков, клиентов — 17%

3. Недостаток функциональности — 33%

4. Скудный пользовательский опыт внешних специалистов или подрядчиков — 10%

5. Отсутствие функционала на казахском языке — 6%

— Является ли для вас сдерживающим фактором при выборе подрядчика и/или партнера для сотрудничества, если он не использует, или отказывается использовать удобные для вас цифровые инструменты для совместной работы?

1. Да — 37%

2. Нет — 30%

3. Нет, но бросает тень на уровень развития и компетентности — 34%

— Как вы фиксируете договоренности с подрядчиками, партнерами по итогам созвона, встречи, видеоконференции?

1. Записываем в ежедневник каждый у себя — 37%

2. Ведем общий протокол онлайн (например, в Google Docs) — 22%

3. Используем программы для управления проектами (Trello, Bitrix24 Коллабы и тд.) — 10%

4. Никак не фиксируем — 31%

— Идет ли ваш работодатель (компания) навстречу, если вы выходите с предложением купить лицензию/внедрить более современные инструменты для работы с партнерами, подрядчиками?

1. Да, поощряет техническое развитие сотрудников, приветствует подобные инициативы — 29%

2. Скорее, склонен рассмотреть варианты, нежели отвергнуть — 48%

3. Нет, не готов — 23%

— Какие риски для вас первостепенны при работе с помощью текущих цифровых инструментов с внешними сотрудниками, подрядчиками?

1. Нарушение конфиденциальности, безопасности данных — 47%

2. Срыв сроков из-за недостаточно удобной системы фиксации и контроля договоренностей — 22%

3. Ухудшение качества коммуникации с партнерами, подрядчиками, токсичные отношения из-за неудобства рабочих коммуникаций — 16%

4. Потеря, пропуск важной информации о проекте (например, по причине создания большого количества общих чатов для работы в популярных мессенджерах). — 15%

— Используете ли вы уже искусственный интеллект для выстраивания работы с партнерами и подрядчиками (например, расшифровку видеоконференций)?

1. Да. — 37%

2. Нет — 63%

— Какого функционала цифровых инструментов для совместной работы вам не хватает в первую очередь?

1. Безопасный защищенный мессенджер — 44%

2. Видеоконференция без ограничения по времени и с расшифровкой голоса в протокол встречи — 15%

3. Возможность создавать задачи и контроль выполнения — 18%

4. Общий календарь — 4%

5. Безопасный обмен файлами — 19%