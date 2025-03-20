О новшествах в борьбе с киберпреступностью рассказали в МВД

Казахстанцам не дали перевести мошенникам два миллиарда тенге.

По словам министра МВД Ержана Саденова, о масштабе проблемы наглядно говорят цифры: если в 2017–2018 годах в течение года было зарегистрировано около 5 тыс. случаев интернет-мошенничества, то в 2020–2021 годах этот показатель увеличился до 20 тыс., передает Liter.kz.

«Надо сказать, в 2017 году у нас не было так много инструментов. В прошлом году мы открыли департамент по борьбе с киберпреступностью. До этого этим занимался департамент криминальной полиции. Проблем становится все больше. К сожалению, у общества, у наших граждан низкая финансовая грамотность. Они верят, хотят быстрых денег, быстрой прибыли. Сегодня есть все инструменты. Этой работой занимается не только министерство внутренних дел, но и банки. В законодательство внесено много изменений. Банки имеют систему anti-fraud: при заключении сомнительных сделок, оформлении кредита банки сами это останавливают и предоставляют нам информацию. В этой сфере за это ответственны прокуратура, АФМ, КНБ, АРРФР, банки, все государственные органы. Работаем слаженно, есть хорошие результаты», — сказал министр МВД.

Кроме того широко перенимается и применяется мировой опыт.

«Теперь будет рассмотрен не только вопрос выявления, раскрытия преступлений, но и вопрос обучения, доведения до общественности. Мы должны начать это со школ. В Академии мы открываем факультеты по подготовке IT-специалистов. Раньше они были лейтенантами, спортсменами, вооруженными людьми, знающими закон, а теперь они IT-специалисты по квалификационным требованиям», — отметил Ержан Саденов.

Принимаемые меры позволили заблокировать 65 млн мошеннических звонков, не допущены попытки перевода мошенникам более 2 млрд тенге. С начала года к уголовной ответственности привлечено 115 человек за совершение интернет-мошенничеств.