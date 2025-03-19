Криминалисты Казахстана планируют использовать искусственный интеллект

И.о. директора Центр судебных экспертиз Бакытжан Байтилесов рассказал о совершенствовании существующей информационной системы.

По его словам, одним из ключевых шагов в этом направлении стало внедрение информационной системы «Е-сараптама», разработанной Министерством юстиции РК.

«Интеграция „Е-сараптама“ с Единым реестром досудебных расследований уже значительно упростила процесс назначения экспертиз. Однако в современных условиях требуется еще более высокий уровень автоматизации и аналитики. Именно поэтому ведется работа над созданием „Е-сараптама 2.0“, которая будет использовать технологии искусственного интеллекта для повышения точности и скорости исследований. Эта модернизация станет важным этапом в развитии судебно-экспертной деятельности Казахстана, обеспечивая высокие стандарты качества и оперативности проводимых экспертиз», — сказал спикер.

Работа по развитию и укреплению судебно-экспертного института будет продолжена.