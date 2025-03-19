Цифровизация сделает финансирование кино прозрачнее

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства доложил о проводимой работе по цифровизации сферы культуры и искусства.

Он отметил, что цифровая трансформация сферы культуры и искусства нацелена на прогнозирование успеха творческих проектов за счет внедрения современных технологий анализа данных, включая искусственный интеллект и обработку больших данных. В республике принимаются меры по противодействию теневому обороту за счет исключения искаженных данных о кассовых сборах кинотеатров и непрозрачного распределения доходов.

«В настоящее время Министерством культуры и информации оказывается 21 вид госуслуг. Из них 12 полностью автоматизировано. За 2024 год оказано порядка 530 тыс. госуслуг. Из них 67% оказано в электронном формате. Нами проведен реинжиниринг 46 бизнес-процессов минкультуры. Из них три процесса по производству кинопроектов и три по их распространению», — сообщил Жаслан Мадиев.

Министр добавил, что анализ данных за 2019–2023 гг. показал, что при выделении государством 19 млрд тенге на поддержку 98 отечественных кинопроектов в прокат вышло лишь 23 фильма, собравшие в совокупности 1,5 млрд тенге.

«Это свидетельствует о низкой эффективности использования бюджетных средств. Следовательно, цифровые инструменты сделают финансирование кино прозрачнее, помогут контролировать расходы и повысить эффективность вложений», — подчеркнул Жаслан Мадиев.

Спикер также отметил, что кинопроизводство сталкивается с рядом системных проблем, включая избыточный бумажный документооборот, отсутствие цифровых инструментов в распределении господдержки и риски искажения кассовых сборов. Это приводит к затягиванию выпуска фильмов, субъективности в принятии решений и финансовым издержкам.

В целях решения этой проблемы, разработана информационная система e-Kino которая должна обеспечить автоматизацию процессов, исключить бюрократические барьеры и минимизировать субъективность решений через AI и Big Data. Также интеграция с билетными сервисами устранит теневой оборот, а цифровая экосистема, включая стриминговые платформы и краудфандинг, создаст новые финансовые возможности, обеспечивая прозрачность и устойчивое развитие киноиндустрии.

Министр также сообщил, что в экосистеме Astana Hub сформировались стартапы, разрабатывающие продукты в сфере креативной индустрии. Причем они успешно работают не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Только по итогам 2024 г. они заработали более 40 млрд. тенге экспортной выручки, и создали более 1 тыс. рабочих мест.

«Современные технологии кардинально трансформируют креативные индустрии, открывая новые возможности для культуры и искусства. В мире все больше появляется тренд на использование искусственного интеллекта в креативной индустрии как одного из инструментов повышения эффективности», — сказал Жаслан Мадиев.

К примеру бельгийская компания ScriptBook использует ИИ для анализа сценариев и прогнозирования коммерческого успеха фильмов с точностью до 87%, помогая инвесторам принимать обоснованные решения.

«Стоит отметить, что рынок генеративного искусственного интеллекта в креативных индустриях стремительно растет. В 2024 году его объем оценивался в 3,1 млрд долларов, а к 2030 году достигнет 12,6 млрд долларов. Это подтверждает, что цифровые технологии и искусственный интеллект становятся неотъемлемой частью креативной экономики», — резюмировал Жаслан Мадиев.

В заключение министр рекомендовал ускорить внедрение цифровой платформы e-Kino для учета и автоматизации процессов кинопроизводства, а также при государственном заказе цифровых решений в сферах культуры и искусства отдавать приоритет ИТ-компаниям, применяющим инновационные технологии (AI, Big Data).