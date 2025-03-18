В Казахстане предлагают установить предельные тарифы для сервисов такси

Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов в мажилисе озвучил, как планируется решать вопрос с повышением цен на такси в Казахстане.

Он заявил, что Яндекс.Такси — монополист не только в Астане и Алматы: его доля на рынке страны составляет около 90% и продолжает расти, передает Zakon.kz.

«С каждым годом его позиции укрепляются, и на сегодняшний день он контролирует подавляющую часть рынка. Мы постоянно ведем мониторинг его работы, анализируем данные, отслеживаем динамику изменений. В 2024 году мы привлекали зарубежных экспертов, проводили аудит, организовывали независимые проверки. Автоматизированные алгоритмы сервиса учитывают множество факторов — местоположение, погодные условия и другие параметры, из-за чего стоимость поездки изменяется динамически», — сказал Болат Самбетов.

Он рассказал, что агентство регулярно встречается с представителями компании и обсуждает ситуацию.

«Этот рынок отличается от классической модели, где есть монополист и потребители. Здесь, помимо самого сервиса, задействовано около 200 тысяч водителей, которые также влияют на ценообразование. Сейчас мы изучаем ситуацию и не можем делать окончательные выводы. Недавно, находясь в мажилисе, мы обсуждали этот вопрос — там предлагалось установить предельные тарифы для таких сервисов», — продолжил спикер.

По его словам, на сегодняшний день Яндекс.Такси удерживает около 16% комиссии с каждой поездки, еще 4% уходят таксопаркам.

«Некоторые считают, что эта комиссия могла бы быть снижена, но при этом мы должны учитывать влияние на рынок и доходность водителей. В разных странах подходы отличаются. Например, в Узбекистане процент комиссии ниже. Мы изучаем этот опыт и обсуждаем возможные меры. Если в прошлом комиссия составляла 13%, а сейчас уже 16%, то необходимо оценить, насколько это оправдано. Мы продолжаем анализировать ситуацию и в скором времени примем соответствующее решение», — дополнил Болат Самбетов.