Комитет госдоходов возобновил проект «Salyq кэшбэк».

Казахстанцы смогут получать кэшбек с товарных чеков. Об этом заявили в комитете государственных доходов Минфина. С 15 марта любой желающий сможет отсканировать чек за товар или услугу в мобильном приложении Amian и получить возврат 2% от суммы покупки. Это стало возможным благодаря возобновленному пилотному проекту «Salyq кэшбэк» по выплате вознаграждений по фискальным чекам контрольно-кассовых машин, передает Sputnik.

«Первый этап проекта „Salyq кэшбэк“ показал положительные результаты: количество чеков увеличилось в 2 раза, а сумма по этим чекам выросла на 32%», — сообщили в КГД.

В первом этапе проекта участвовали жители города Семей, Абайской области и Аккольского района Акмолинской области. На втором этапе проект охватит следующие регионы:

— Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской области;

— Жетикаринский район, Костанайская область;

— Жаксынский район, Акмолинская область;

— Аршалинский район, Акмолинская область.

Приложение «Amian» доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.