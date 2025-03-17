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    Казахстанцы смогут получать кэшбек с товарных чеков

    Комитет госдоходов возобновил проект «Salyq кэшбэк».

    17 марта 2025 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Интернет, Общество, Регионы

    Казахстанцы смогут получать кэшбек с товарных чеков. Об этом заявили в комитете государственных доходов Минфина. С 15 марта любой желающий сможет отсканировать чек за товар или услугу в мобильном приложении Amian и получить возврат 2% от суммы покупки. Это стало возможным благодаря возобновленному пилотному проекту «Salyq кэшбэк» по выплате вознаграждений по фискальным чекам контрольно-кассовых машин, передает Sputnik.

    «Первый этап проекта „Salyq кэшбэк“ показал положительные результаты: количество чеков увеличилось в 2 раза, а сумма по этим чекам выросла на 32%», — сообщили в КГД.

    В первом этапе проекта участвовали жители города Семей, Абайской области и Аккольского района Акмолинской области. На втором этапе проект охватит следующие регионы:

    — Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской области;
    — Жетикаринский район, Костанайская область;
    — Жаксынский район, Акмолинская область;
    — Аршалинский район, Акмолинская область.

    Приложение «Amian» доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.

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