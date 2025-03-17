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    Процесс аттестации педагогов автоматизируют

    Сейчас на платформе «Ұстаз» проходит первый этап аттестации преподавателей.

    17 марта 2025 21:20, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Общество

    С 1 января 2025 года началось поэтапное внедрение Национальной платформы непрерывного профессионального развития педагога «Ұстаз», которая позволяет автоматизировать процесс аттестации и сделать его более прозрачным. Как сообщили в Минпросвещения, сейчас на платформе проходит первый этап аттестации педагогов, претендующих на присвоение или подтверждение квалификационных категорий «педагог-модератор» и «педагог-эксперт», передает Kazpravda.kz.

    Для каждого аттестующегося педагога создается личный кабинет, где фиксируются результаты наблюдений за уроками, уровень успеваемости учащихся, профессиональные достижения и активность в педагогическом сообществе. Это обеспечивает системный мониторинг и делает весь процесс более открытым и объективным.

    «Автоматизация аттестации на платформе „Ұстаз“ позволяет исключить субъективность, соблюдая ключевые принципы оценивания — валидность, надежность и объективность. Система помогает педагогам анализировать свою деятельность и постоянно совершенствовать практику, а также упрощает процедуру наблюдения за уроками и образовательными мероприятиями», — уточнили в ведомстве. В 2025 году аттестацию через платформу пройдет около 150 тысяч казахстанских педагогов.

    Напомним — 31 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.

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