Национальный цифровой архив создадут в Казахстане

В правительстве начата работа по оцифровке информации.

Современные популярные сервисы для создания иллюстраций или видео часто генерируют контент, который имеет мало общего с реальными образами Казахстана. По словам главы государства, глобальные нейросети плохо распознают нашу историю, культуру и традиции, передает Liter.kz.

«В интернете пока недостаточно информации о Казахстане на самых распространенных мировых языках, прежде всего английском. В правительстве уже началась работа по оцифровке имеющихся у нас огромных объемов информации: архивов и справочных сведений, научных исследований, фотографий и иллюстраций, музыкальных композиций, произведений искусства. Предстоит создать национальный цифровой архив, который будет доступен отечественным и зарубежным разработчикам нейросетей», — сообщил в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев.