Маркетплейсы в Казахстане хотят приравнять к торговым объектам

Законопроект находится на рассмотрении в мажилисе.

Заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Серик Кусаинов 14 марта 2025 года рассказал, что маркетплейсы будут приравнены к торговым объектам для защиты прав потребителей. Как отметил спикер на форуме «Защита прав потребителей: диалог бизнеса, государства и общества», законопроект находится на рассмотрении в мажилисе, передает Zakon.kz.

«Будет усилена защита прав потребителей в сфере электронной торговли. Принципы защиты прав потребителей как в электронной, так и в обычной торговле одинаковые. Но при электронной торговле мы продавца вживую не видим и не можем с ним определенные моменты урегулировать», – пояснил Серик Кусаинов.

Замглавы комитета отметил, что электронные торговые площадки будут приравнены к торговым объектам и будут принимать меры к восстановлению нарушенных продавцами прав потребителей.