Следите за новостями

Цифра дня

116,6 млрд тг — объем оказанных услуг связи в РК январе 2025 года

    Маркетплейсы в Казахстане хотят приравнять к торговым объектам

    Законопроект находится на рассмотрении в мажилисе.

    17 марта 2025 18:06, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Интернет, Общество

    Заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Серик Кусаинов 14 марта 2025 года рассказал, что маркетплейсы будут приравнены к торговым объектам для защиты прав потребителей. Как отметил спикер на форуме «Защита прав потребителей: диалог бизнеса, государства и общества», законопроект находится на рассмотрении в мажилисе, передает Zakon.kz.

    «Будет усилена защита прав потребителей в сфере электронной торговли. Принципы защиты прав потребителей как в электронной, так и в обычной торговле одинаковые. Но при электронной торговле мы продавца вживую не видим и не можем с ним определенные моменты урегулировать», – пояснил Серик Кусаинов.

    Замглавы комитета отметил, что электронные торговые площадки будут приравнены к торговым объектам и будут принимать меры к восстановлению нарушенных продавцами прав потребителей.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.