В Астане внедрят систему Smart City

Касым-Жомарт Токаев в ходе IV заседания Национального курултая в Бурабае рассказал, что до конца года будет объявлено о внедрении системы Smart City в Астане.

Президент отметил, что наступила новая эпоха, когда, по сути, определяется, какие страны смогут поставить новые технологии себе на службу, а какие останутся в хвосте прогресса, передает Zakon.kz.

«Искусственный интеллект непосредственно участвует в кардинальной трансформации всех отраслей экономики и рынка труда. Меняются сама суть и формы человеческой деятельности. На этом фоне появилось новое явление — экономика инноваций, в которой на первый план выходят нестандартное мышление, творческая креативность и социальные навыки», — отметил Президент.

По его словам, применение искусственного интеллекта кардинально повысит эффективность использования бюджетных средств, улучшит налоговое и таможенное администрирование, оптимизирует государственные закупки, упростит все процессы взаимодействия граждан и государства.

«Именно поэтому я лично занимаюсь вопросами цифровизации и искусственного интеллекта, встречаюсь с зарубежными специалистами и предпринимателями. Не все эти встречи входят в официальную хронику, но хочу вас заверить, что этот вопрос находится под моим контролем. В скором времени, возможно к концу года, мы объявим о том, что будет внедрена система Smart City в Астане. Мы сотрудничаем с компаниями из ОАЭ, США, а также с китайскими структурами. Думаю, что именно в этом направлении Казахстан должен достичь реального прогресса», — заявил Касым-Жомарт Токаев.