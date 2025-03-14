Внедрение передовых цифровых решений в деятельность таможни обсудили в Казахстане

Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов посетил с рабочим визитом Астану.

Он провел встречи с руководством Министерства финансов РК — вице-министром Ержаном Биржановым и председателем Комитета государственных доходов Жандосом Дуйсембиевым. В рамках переговоров обсуждался широкий спектр вопросов в сфере таможенного регулирования, включая реализацию Соглашения о применении навигационных пломб, подходы к модернизации таможенных пунктов пропуска на границе ЕАЭС, внедрение общих процессов и перспективы развития таможенного регулирования в рамках Союза до 2045 года.

Министр ЕЭК изучил текущее состояние и перспективы внедрения новой информационной системы «Кеден» в деятельность таможенных органов Казахстана, а также возможности ее интеграции с единой информационной системой ЕАЭС. Информационная система «Кеден» будет способствовать не только внедрению электронного таможенного декларирования, но и реализации предварительного информирования, созданию системы интегрированного контроля на пунктах пропуска, а также автоматизации таможенных операций с фиксацией нарушений, что в свою очередь обеспечит прозрачность таможенного администрирования.

В ходе визита Руслан Давыдов также посетил Ситуационный центр Главного диспетчерского управления Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана. Здесь осуществляется анализ снимков, получаемых от инспекционно-досмотровых комплексов, а также координация процесса проведения таможенных досмотров, выполняемых работниками таможенных постов. Центр играет важную роль в эффективном управлении и контроле за таможенными операциями, обеспечивая высокую степень прозрачности и своевременность в процессах проверки и обработки грузов.