«Умный город» в Астане обойдется в $190 млн

Компания Presight, резидент ОАЭ, специализирующаяся на градостроительных решениях, созданных на основе Искусственного интеллекта, подписала контракт с акиматом Астаны.

Проект «умного города» создается на базе искусственного интеллекта с целью оцифровки городской инфраструктуры, улучшения управления дорожным движением и модернизации государственных услуг. Цифровые решения сулят Астане немало выгод — от сокращения трафика и заторов до более быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Проект призван повысить комфорт проживания для астанчан. Он предусматривает внедрение датчиков и инфраструктуры на базе Интернета вещей для создания цифрового двойника города, передает Sputnik.

«Казахстанские компании будут отвечать за 60% от общего объема проекта умный город, гарантируя, что рабочие места, создание стоимости внутри страны и инвестиции останутся в Казахстане», — отмечают представители компании.

Ключевым компонентом проекта являются решения по управлению дорожным движением на базе ИИ, призванные повысить безопасность дорожного движения и оптимизировать мобильность. Существующие источники визуальных данных будут объединены в «цифровой двойник» города, отражающийся в режиме реального времени, что позволит проводить предиктивную аналитику и быстрее реагировать на инциденты.

Благодаря ответственному и этичному внедрению решений на базе ИИ жители Астаны получат улучшенные государственные услуги, оцифрованную инфраструктуру, улучшенный доступ к здравоохранению и более безопасную и эффективную городскую среду.

«Проект „Умный город Астана“ направлен на разработку экосистемы, работающей на основе видеоаналитики с ИИ, что позволит улучшить городское управление, оптимизировать дорожное движение и общественную безопасность. Благодаря интеграции передовой инфраструктуры мониторинга и интеллектуальных систем эта инициатива будет предоставлять информацию в режиме реального времени для улучшения городских операций и ситуационной осведомленности», — прокомментировал событие, главный исполнительный директор Presight Томас Прамотедхам.

Проект «умного города» тесно связан с другими крупными объявлениями Presight в Казахстане. В 2024 году Министерство цифрового развития Казахстана в сотрудничестве с Samruk-Kazyna и Фондом национального благосостояния Казахстана поручило Presight разработать современный суперкомпьютер ИИ и кластер центров обработки данных для поддержки инициатив цифровой трансформации страны.

В 2023 году Presight также начал сотрудничать с Astana Hub для поддержки сделок венчурного финансирования.