Глава РК принял председателя правления компании Presight.AI

В ходе встречи рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах высокопроизводительных вычислений, цифровой трансформации и внедрения передовых технологий в Казахстане.

Президент отметил важность развития цифровой инфраструктуры и подчеркнул стратегическое значение создания суперкомпьютерного кластера в стране. В свою очередь Томас Прамотедхам проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе реализации этого проекта.

Отдельное внимание было уделено локализации технологий и привлечению казахстанских компаний к участию в совместных проектах. Руководитель Presight.AI высоко оценил уровень компетенций отечественных IT-компаний и подтвердил намерение выстраивать с ними долгосрочное партнерство.

На встрече также обсуждались перспективы проекта Smart city в партнерстве с акиматом Астаны. Глава государства выразил поддержку внедрению AI-решений для управления городской инфраструктурой. В частности, планируется создание ситуационного центра на базе Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI, который обеспечит повышение эффективности работы городских служб.

Президент указал на важность продолжения сотрудничества в рамках ключевых инициатив, направленных на цифровую трансформацию и технологическое развитие Казахстана.