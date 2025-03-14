QazaqGaz и Halliburton создадут центр онлайн-мониторинга бурения в Казахстане

Новый центр будет представлять собой аналитическую информационную систему, адаптированную под проекты QazaqGaz.

На полях CERAWeek в Хьюстоне QazaqGaz и Halliburton договорились о создании центра онлайн-мониторинга бурения и сервисных услуг в Казахстане. Стороны подписали соответствующее соглашение для дальнейшей работы на базе научно-технического центра QazaqGaz. Новый центр будет представлять собой аналитическую информационную систему, адаптированную под проекты QazaqGaz. В его функционал войдут обучение персонала, разработка дополнительных модулей, сопровождение разведочного и эксплуатационного бурения, а также оптимизация конструкций скважин. Важной задачей центра станет снижение производственных рисков, передает Sputnik.

Отмечается, что QazaqGaz стремится к цифровизации и повышению эффективности буровых технологий в стране, а также к внедрению инновационных технологий в газовую отрасль.

Напомним — 28 августа в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.