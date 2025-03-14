«Цифровое золото» начинает продавать Национальный банк Казахстана

Стоимость Gold Coin зависит от цены на золото, установленной Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов, и официального курса тенге к доллару.

Национальный Банк Казахстана объявил о запуске с 17 марта проекта Gold Coin — цифрового эквивалента инвестиционной монеты ÚKI. Новый инвестиционный инструмент доступен к приобретению в мобильном приложении Tabys биржи Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange, AIX), передает Sputnik.

«Целью проекта Gold Coin является предоставление гражданам Казахстана альтернативного источника инвестирования и накопления капитала в условиях цифровой экономики и современных технологий», — отмечено в сообщении Нацбанка Казахстана. Как пояснили в Нацбанке, одна единица Gold Coin равна 1/20 тройской унции золота. Ее стоимость зависит от цены на золото, установленной Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA), и официального курса тенге к доллару США на день перед покупкой/ продажей.

Пользователи мобильного приложения Tabys смогут в режиме онлайн покупать, продавать и дарить Gold Coin. Также при накоплении двадцати эквивалентов (единиц) Gold Coin можно обменять на физическую золотую инвестиционную монету ÚKI в территориальных филиалах Национального Банка.

Инвестиционная монета ÚKI выпускается в обращение и будет доступна к покупке с 17 марта 2025 года.