Прямой эфир: PROFIT Cloud Day 2025

Трансляция с конференции по облачным технологиям и большим данным в Казахстане.

15 апреля проходит конференция PROFIT Cloud Day 2025, где обсуждаются облачные технологии и большие данные в Казахстане.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:30 — Открытие, приветственное слово

09:40 — На облако надейся, да про ЦОД не забывай. Светлана Черненко, директор ТОО «Аналитический центр ИКС».

10:00 — Панельная дискуссия. Облака сегодня.

11:00 — Amazon SageMaker AI. Создание, обучение и развертывание моделей машинного обучения (ML) в масштабе. Антон Карташов, Solutions Architect, Amazon Web Services.

11:20 — Перерыв.

11:50 — AI-возможности для бизнеса в Казахстане. Сергей Сорокин, директор по развитию бизнеса Yandex Cloud.

12:10 — Выше облаков: в будущее с ITGLOBAL.COM. Денис Щепин, генеральный директор ITGLOBAL.COM в Казахстане, Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

12:30 — Microsoft Copilot — ИИ-помощник на каждый день. Владислав Барковский, руководитель департамента развития продаж облачных сервисов MUK Group.

12:50 — Commvault Cloud в эпоху киберустойчивости. Новая стратегия и возможности. Дмитрий Иванюк, технический эксперт Commvault.

13:00 — Обеденный перерыв и неформальное общение.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:10 — Облако как стандарт: безопасность и масштабируемость корпоративных платформ, Касым Мажен, Head of Enterprise Cloud & Open Innovation, АО «Национальные информационные технологии».

14:30 — Как сократить даунтайм цифровых сервисов на 80%. Сергей Бобко, менеджер по региональному развитию, Servercore.

14:50 — Казтелепорт сегодня: почему мы строим ЦОДы уровня TIER III? Юрий Дорофеев, руководитель Управления проектирования и разработки сервисов, Казтелепорт.

15:10 — Путевка в облака: как мы мигрировали инфраструктуру туроператора HT.KZ. Александр Фролкин, коммерческий директор PS Cloud Services.

15:30 — Эффективное хранение данных: реальные кейсы внедрения СХД от ASBIS. Серик Туребек, менеджер по развитию бизнеса СХД, ASBIS.

15:50 — KEHUA Wise Aisle — лучшее решение модульных ЦОДов. Валерий Пятов, руководитель направления ЦОД в странах СНГ, Kehua Tech.

16:10 — Кормим серверное и коммутационное оборудование правильно. Ади Амиров, специалист по продажам ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

16:30 — Перерыв.

17:00 — GenAI для бизнеса на AWS: от локальных решений qCloudy до глобальных практик Amazon Web Services (AWS). Нурбек Садыков, CEO qCloudy, Александр Бернадский, Solutions Architect, Amazon Web Services.

17:20 — Как размещать КВОИКИ в облаке безопасно: кейсы из промышленности и недропользователей. Юрий Белов, менеджер по развитию бизнеса VK Cloud.

17:40 — Предиктивная аналитика в облаке: как машинное обучение решает наши бизнес-задачи. Никита Гаврилов, Head of Data Science, АО «Технодом Оператор».

18:00 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.