Первый отечественный микрочип создали ученые РК

Казахстан сделал шаг в полупроводниковую индустрию: исследователи Nazarbayev University создали первый в стране микропроцессор.

На днях премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что наука должна способствовать созданию новых высокотехнологичных экспортно-ориентированных предприятий и усилению связи между научными исследованиями и производством. Создание микрочипа в казахстанском исследовательском вузе стало практическим подтверждением этих слов. Как отмечает ассистент-профессор Школы инженерии и цифровых наук NU Нурсултан Кабылкас, создание чипа — это не просто разработка, а «протоптанная тропинка» в глобальную полупроводниковую индустрию.

«На разработку и тестирование готового процессора у нас ушло три месяца. Мы уже имели более простые прототипы, поэтому адаптация прошла быстро. Самым времязатратным этапом стала непосредственно фабрикация, но здесь наша роль была минимальной — этот процесс выполнялся на производстве, и, по сути, мы ждали готовый чип», — поделился Нурсултан Кабылкас.

Он отметил, что фабрикация микросхем — это очень дорогостоящий процесс, который может стоить до $100,000 только за тестовые чипы. Разработка чипа стала возможной благодаря международному партнерству с Университетом Китайской академии наук и Пекинским институтом открытых исходных кодов. Ученым удалось встроить казахстанский дизайн в массовый производственный процесс партнеров и изготовить микросхему бесплатно, что воодушевило команду разработчиков. Одну из ключевых ролей в проекте сыграл стартап ученого TEXER.AI, а также грантовое финансирование от QazInnovation.

Для разработки микропроцессора потребовались не только знания и опыт, но и условия, созданные в университете при поддержке Эндаумент фонда NU и НИШ для проведения научных исследований и открытий.

«Наша команда — это талантливые, мотивированные молодые специалисты. В основном это студенты и выпускники NU, работающие в наших лабораториях», — рассказал инженер.

Разработанный процессор может применяться в автоматизированных устройствах, например, в программируемых логических контроллерах (PLC), где не требуется высокая производительность, но важна надежность и предсказуемость работы. Разработчики уверены, что первый чип с маркировкой «Designed in Kazakhstan» — основа для формирования технологической экосистемы и интеграции в глобальную полупроводниковую индустрию с новыми возможностями для научных исследований, образования и инновационного роста.

Теперь исследовательская группа и стартап TEXER.AI намерены сфокусироваться на создании EDA-инструментов (Electronic Design Automation) — программных решениях для автоматизированного проектирования и верификации электронных устройств и микросхем.