В Казахстане с 24 марта вступит в силу «закон о черном списке смартфонов»

Как и кого коснется новый закон?

Об этом на брифинге рассказал руководитель Управления мониторинга и развития проектов беспроводной связи Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Диас Толегенов. Новые требования закона относятся к телефонам, которые прибудут в Казахстан уже после 24 марта. Цель закона — сделать так, чтобы весь путь телефона от завода-изготовителя до прилавков магазинов был прозрачным, передает Sputnik.

«Если телефон, который ввезли и продали в Казахстане после 24 марта, не пройдет верификацию, его просто заблокируют, внеся в черный список. Все телефоны, которые на сегодняшний день находятся в сети операторов сотовой связи, на руках у абонентов и на складах у продавцов — к ним эта норма относиться не будет. Эти телефоны будут сразу автоматически направлены в белый список», — заявил Диас Толегенов.

Он пояснил, что до 24 марта в казахстанском сегменте интернета будет создан специальный сервис, на котором все желающие смогут проверить статус верификации перед покупкой телефона.