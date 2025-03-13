Министерство просвещения инициировало внедрение детских SIM-карт

Как еще в Казахстане обеспечивают безопасность детей в цифровой среде?

Казахстан придерживается международных стандартов в вопросах защиты прав детей. В декабре 2023 года ратифицирован Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений. В январе текущего года государства-члены ООН дали высокую оценку казахстанским реформам по укреплению фундаментальных прав и свобод человека в стране, а также защите прав детей. По итогам 2024 года суицид среди детей снизился на 14%. Анализ Индекса детского благосостояния 2023 года показал положительную динамику. Это говорит о результативности государственной политики в области защиты детей. Об этом рассказал вице-министр просвещения РК Едил Оспан.

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов в сфере защиты прав детей является обеспечение безопасности детей в цифровой среде.

«Это комплексная задача, требующая участия всех сторон: родителей, педагогов, государственных органов и самих детей. Результаты исследования „Kazakhstan Kids Online. Цифровая жизнь детей в Казахстане“ показали, что несмотря на то, что доступ в социальные сети разрешен детям старше 13 лет, 60% детей в возрасте 9-10 лет и 66% детей в возрасте 11-12 лет имеют свои аккаунты», — отметил Едил Оспан.

Наряду с принимаемыми мерами министерством просвещения инициировано внедрение детской SIM-карты. Это специальный тарифный план для мобильной связи, разработанный для детей и подростков.

Преимуществами детских SIM-карт являются:

— Родительский контроль — родители могут отслеживать, как ребенок использует телефон.

— Безопасность — встроенные фильтры для защиты от нежелательного контента.

— Геолокация — возможность видеть, где находится ребенок, через мобильное приложение.

«Международный опыт показывает, что использование детских SIM-карт активно поддерживается операторами связи и сопровождается государственными инициативами в области цифровой безопасности. Родители могут воспользоваться высокими технологиями для контроля и обеспечения безопасности детей, в то время как операторы адаптируют свои предложения под нужды семьи. В Казахстане на сегодняшний день операторы предлагают специальные тарифы для детей только в рамках доступа на образовательные ресурсы, при этом не обеспечивая контроль безопасного поведения детей в интернете», — отметил представитель ведомства.

В настоящее время начата работа по внесению изменений и дополнений в Закон РК «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части усиления мер безопасности детей в интернете.

Вице-министр добавил, что меры, предпринимаемые государством, направлены на создание максимально благоприятных условий для роста и развития детей, обеспечивая им защиту, поддержку и возможность для полноценного обучения и социализации.