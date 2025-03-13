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116,6 млрд тг — объем оказанных услуг связи в РК январе 2025 года

    Почти 20 млн тенге конфисковали у акмолинца за незаконную добычу криптовалюты

    Четыре года он добывал криптовалюту в обход закона.

    13 марта 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В период с 2021 по 2024 годы в Щучинске правонарушитель осуществлял деятельность по добыче криптовалюты без постановки на регистрационный учет и без соответствующей лицензии. Судом первой инстанции правонарушитель признан виновным с наложением взыскания в виде штрафа с конфискацией предметов совершения административного правонарушения. Однако суд не применил конфискацию дохода, полученного вследствие административного правонарушения, передает Kazpravda.kz.

    Апелляционной инстанцией ходатайство прокурора Бурабайского района удовлетворено, с правонарушителя дополнительно конфисковано в доход государства свыше 19 млн тенге.

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